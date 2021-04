Se aprieta la disputa por la Vuelta a Colombia, Juan Suárez es el nuevo líder

El corredor Juan Pablo Suárez asumió este 22 de abril de 2021 el comando de la Vuelta a Colombia despojando de esa posición al juvenil Yesid Pira tras concluir la sexta etapa, una contrarreloj individual ganada por Brayan Sánchez.

Sánchez (Team Medellín), que completó su segundo triunfo, cronometró 41 minutos y 45 segundos para la contrarreloj individual de 19,8 kilómetros disputada entre el municipio de Chinchiná y la ciudad de Manizales, en la turística región del Eje Cafetero.



Honrando su trayectoria el colombo-español óscar Sevilla (Team Medellín) escoltó a Sánchez que lo aventajó por seis segundos. Aldemar Reyes fue tercero a ocho segundos, en un trayecto marcado por el terreno de ascenso.



Suárez (EPM Scott), el nuevo líder, ocupó la sexta plaza a 22 segundos, mientras que Pira (Alcaldía La Vega), se hundió al no encontrar en los primeros kilómetros la cadencia necesaria para explotar su condición de escalador.



Al final perdió con el ganador de la fracción 58 segundos. Al contrario de lo que se suponía, la jornada no sirvió para filtrar los candidatos al título. Suárez aventaja por milésimas de segundo a José Tito Hernández (Team Medellín) y por nueve segundos a Pira.



Alexander Gil (Orgullo Paisa) ocupa la cuarta casilla en la general individual a 25 segundos, Aldemar Reyes (EPM Scott) es quinto a 37 y Sevilla es sexto a 50.



En cuanto a los ecuatorianos, el líder Movistar Team Ecuador, Segundo Navarrete, marcó el mejor tiempo del equipo.



El oriundo de San Gabriel, Carchi, registró 46:51, ubicándose en el puesto 76. Sus compañeros Jordan Rodríguez finalizó 114, David Villarreal se ubicó en la casilla 120 y Sebastián Rodríguez llegó en el lugar 145.



La séptima jornada, que se disputará este 23 de abril, entre las poblaciones de Manizales y Mariquita, tiene como atractivo la subida al Alto de Letras, pico a 3.711 metros sobre el nivel del mar.



Es una cuesta de casi 32 kilómetros con rampas de dificultad promedio de 5,7 %. La jornada termina con un extenso descenso en donde los favoritos al título no pueden parpadear.