A Antonio Valencia le agradaría retirarse en el Querétaro mexicano

Antonio Valencia cuenta los minutos para debutar con el Querétaro en la Liga mexicana. El lateral ecuatoriano firmará con los 'Gallos Blancos', tras un largo período de inactividad, tras jugar la primera parte de la temporada con Liga de Quito.

El exjugador del Manchester United estuvo con los albos hasta inicios de julio de 2020, cuando decidió rescindir el vínculo que mantenía con el plantel por dos años. Desde entonces, el jugador ha manejado propuestas de Turquía, Brasil, Argentina y Estados Unidos.



En una entrevista con el Diario AM de Querétaro, el amazónico aseguró que podría retirarse en el equipo mexicano. A sus 35 años, Valencia cumple su etapa final como futbolista profesional y su último partido fue el 12 de marzo, en la goleada (3-0) que le propinó Sao Paulo a la 'U', por la Copa Libertadores 2020.



"Sí me gustaría, esa es la idea que tenemos. Me han dicho que Querétaro es una ciudad muy tranquila para vivir", declaró el 'Toño', respecto de su posible retiro. Él firmaría su contrato por un año con el club, que también incorporó a su amigo Jefferson Montero para el torneo Clausura 2020.



Valencia será presentado este viernes 27 de noviembre para cumplir con los entrenamientos del plantel, que no logró clasificarse en esta temporada a los 'playoffs' de la Liga mexicana.