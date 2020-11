Antonio Valencia recordó el mensaje de Diego Maradona para evitar las drogas

El ecuatoriano Antonio Valencia, nuevo fichaje del Querétaro de México, utilizó su cuenta de Twitter para recordar a Diego Maradona y su mensaje para evitar el consumo de las drogas.

El ‘Toño’ publicó un video de una entrevista a Maradona, quien falleció recientemente por un paro cardiorespiratorio. Ahí, adjunto una frase: “Les dejo un pequeño mensaje a la juventud del mundo”.

En la entrevista, el ‘Pelusa’ expresa que habría sido un “jugador brillante” si se habría mantenido sin consumir sustancias estupefacientes.



“SI yo no hubiese tenido el problema de la droga hubiese sido un gran jugador y te podría haber dicho brillante. Vamos a venderle a los chicos que no la prueben”, indica Maradona, en el video.



También da otras sugerencias. “Es mentira ese que te dice te la regalo hoy para hacerte entrar, que mañana vayas y le compres, o le pegues a tú mamá, o le rompas los muebles a tu mamá o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga. No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Ese es el consejo que yo les puedo dar”.