Antonio Valencia pudiera jugar en Estados Unidos o Brasil

Tras su salida sorpresiva de Liga de Quito, Antonio Valencia busca opciones para continuar su carrera. Su entorno le está buscando opciones en mercados como el estadounidense, Brasil y Argentina.

En Estados Unidos hay algunas opciones, pero hay un equipo que insiste e insiste por contar con sus servicios: el Inter de Miami, que tiene como accionista nada más y nada menos que David Beckham.



La aspiración del ‘Spice Boy’ de contar con Valencia no es nueva. Desde que formó el equipo Beckham intentó fichar a Antonio, a quien conoció bien en sus años en el Manchester United.



‘Toño’ estuvo un año en el cuadro universitario, en donde logró dos títulos: la Copa Ecuador, el año pasado, y la Supercopa de esta temporada. En los dos casos el perdedor en la final fue el Delfín que, en cambio, ganó el Campeonato.



Sin embargo, el amazónico no continuó en el equipo universitario. Actualmente se encuentra en Esmeraldas, en la playa junto a su familia. No ha descuidado sus entrenamientos: reliza ejercicios en la arena.



La gente de Valencia también lo ofreció al mercado brasileño, clubes como: Corinthians, Flamengo, Internacional, Sao Paulo y Palmeiras analizan la opción de fichar a ‘Toño’, quien tiene en contra su edad, 34 años.