Antonio Valencia: 'No sé hasta cuándo la mafia dirigencial en el fútbol ecuatoriano va a seguir'

Antonio Valencia, jugador del Querétaro de México, apoyó al mediocampista Pedro Quiñónez, quien fue relegado de la nómina de El Nacional por la presidenta Lucía Vallecilla. El exlateral derecho del Manchester United aseguró que el fútbol nacional debe ser manejado con transparencia, porque ahora es controlado "por mafias dirigenciales".

Quiñónez fue sacado de la nómina de El Nacional por el DT José Villafuerte debido a presiones de la directiva. La represalia contra el futbolista esmeraldeño fue por su reclamo a Vallecilla, por seis meses de sueldos impagos.



En un video publicado en redes sociales, Quiñónez mencionó que fue Vallecilla quien ordenó que no disputara el último compromiso contra Orense, en el que el club militar se juega la permanencia en la Serie A.



"Lamentablemente hoy mandaron la lista de convocados y yo no estoy ahí. Hablé con el profesor Villafuerte y me supo manifestar que fue una decisión de la presidenta, después de que le reclamó por qué jugué ante Macará", señaló.

Antonio Valencia respaldó a Quiñónez, a quien recordó como "su primer amigo en El Nacional" y confía en la palabra del volante. "Sé cómo es, por ello apoyo su comentario y si él dice lo que dice, lo es. Sé que es una persona leal", indicó 'Toño'.



El amazónico también explotó contra la dirigencia de Vallecilla y consideró que el fútbol nacional está manejado por "mafias dirigenciales". "Nos van a acabar y no debemos permitir esto más. Nuestro fútbol debe ser manejado de una manera limpia y transparente, no de esta manera", finalizó.

Apoyo total a Pedro Quiñónez. pic.twitter.com/lnCiUEjcRI — Antonio Valencia (@anto_v25) December 20, 2020

El Nacional se enfrentará contra Orense este domingo 20 de diciembre (15:30). Para no descender a la Serie B, los criollos están obligados a ganar en el Nueve de Mayo y esperar un empate o derrota de la Liga de Portoviejo frente a Aucas.