‘Toño’ Valencia dijo que mantiene una ‘buena relación’ con el DT José Mourinho

Luis Antonio Valencia, el máximo referente de la Selección ecuatoriana, aseguró este miércoles 14 de noviembre de 2018 que no tiene una mala relación con el DT José Mourinho en el Manchester United y su ausencia en los últimos cotejos del equipo inglés obedece a una decisión táctica del entrenador.

El ‘Toño’ se encuentra en Lima con la delegación de la Tricolor para jugar un partido amistoso frente a Perú, este jueves 15 de noviembre (20:30 hora de Ecuador), en el estadio Nacional de Lima.



Durante las últimas semanas, la prensa británica especulaba sobre presuntos problemas entre Mourinho y Valencia. El jugador ecuatoriano no actúa con los ‘Red Devils’ desde el 2 octubre, en un partido contra el Valencia español, por la UEFA Champions League.



Ese mismo día, el amazónico le dio ‘me gusta’ a una publicación en Instagram que pedía el despido del entrenador portugués. Valencia ofreció disculpas, pero desde entonces no ha sido tomado en cuenta en las alineaciones del Manchester United. De hecho, ni siquiera ha estado en el banco de suplentes.



“La relación con el míster siempre ha sido buena. Ahora no estoy jugando pero es una cosa táctica, ya que el jugador que está en mi posición (Ashley Young) lo está haciendo bien. Estoy tranquilo y ya habrá mi oportunidad de jugar de nuevo”, dijo Valencia, en una entrevista con la Radio Área Deportiva de Quito.



Valencia reveló que el Manchester United le ofreció extender su contrato hasta mediados del 2020. El vínculo del club con el volante ecuatoriano expira en junio del 2019.



“Falta poco para que termine mi contrato. Se está conversando y estoy encantado en el equipo y espero que se pueda dar. Le agradezco al Manchester por pedir que me quede en el equipo”, indicó.



El ‘Toño’ confirmó que solo estará en el amistoso contra Perú, ya que desea

volver a Inglaterra para entrenarse y ser considerado en el primer equipo del Manchester United. “Se lo pedí de favor al ‘Bolillo’”, señaló.



Valencia también consideró como positiva la contratación del DT Hernán Darío Gómez. El estratega colombiano fue quien lo convocó por primera vez a la Selección para un amistoso contra Honduras, que se disputó el 28 de abril del 2004.



