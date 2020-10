Antonio Valencia espera la decisión de su familia para firmar con el Vasco da Gama de Brasil

LEA TAMBIÉN

El volante Antonio Valencia habría llegado a un acuerdo económico con el Vasco da Gama de Brasil para jugar con el plantel hasta febrero de 2021. El amazónico solo estaría a la espera de tomar una decisión con su familia para mudarse a Río de Janeiro.

​El exjugador del Manchester United negoció en las últimas semanas su salario y el tiempo de permanencia en el club, pero encontró un nuevo obstáculo. Su esposa Zoila y su hija adolescente todavía no han decidido si acompañarían a Brasil, según reseñó el portal Globo Sporte.



Con la presión del cierre del mercado de pases, el mediocampista tendría que tomar una resolución en el transcurso de esta semana para cerrar su fichaje por el Vasco da Gama.



Antonio Valencia jugó hasta inicios de julio en Liga de Quito. El plantel albo rescindió el contrato con el jugador para no complicar la economía del club, tras la crisis mundial provocada por la pandemia del covid-19.



Desde entonces, el 'Toño' se entrena por su cuenta en Quito y es jugador libre. Ha recibido propuestas desde la MLS de Estados Unidos, Turquía, Argentina y Brasil. No fue convocado por la Tri para los dos primeros encuentros de eliminatorias mundialistas frente a Argentina y Uruguay.