Antonio Valencia ofrece disculpas a hinchada de Liga por la expulsión en partido contra Barcelona SC

Luis Antonio Valencia ofreció disculpas a la hinchada de Liga de Quito la mañana de este sábado 17 de agosto del 2019, por la expulsión en el partido ante Barcelona SC, jugado en el estadio Rodrigo Paz.

El 'Expreso Amazónico' escribió un mensaje en la red social Twitter. "Disculpas a la hinchada por la expulsión de ayer. Rescatemos el juego, la garra y corazón del equipo! ¡Vamos con todas las energías contra Boca!", escribió Valencia, junto a una gráfica de todo el plantel albo en el camerino, tras la victoria ante los 'toreros'.

Disculpas a la hinchada por la expulsión de ayer. Rescatemos el juego, la garra y corazón del equipo! ¡Vamos con todas las energías contra Boca @ldu_oficial ❤️💪🏼 pic.twitter.com/rPbBvDcSH8 — Antonio Valencia (@anto_v25) August 17, 2019



La noche del viernes, durante el segundo tiempo del partido entre Liga y Barcelona, el cuadro albo decidió presionar más alto en pos de la victoria. Valencia ocupaba posiciones ofensivas, cuando el balón le quedó al barcelonista Béder Caicedo, quien aprovechó su velocidad y adelantó el esférico ante la presencia del ‘Toño’.



El exjugador del Manchester United le puso la mano en la cara al rival. Falta y segunda amarilla dictaminado por el réferi Augusto Aragón. Era el minuto 53 y en su cuarto partido con la elástica alba, Valencia fue expulsado.



Se retiró inmediatamente al camerino, moviendo la cabeza en señal de negación. Minutos después, el entrenador Pablo Repetto también fue expulsado por reclamar una acción en contra de los albos.



Después de la salida del 'Toño', Barcelona no pudo controlar el partido con su ventaja numérica y Liga ganó con los goles de Anderson Julio y Rodrigo Aguirre.



Al finalizar el compromiso, el Valencia increpó al arbitraje de Augusto Alarcón. El mediocampista consideró que no hubo justicia en las dos amarillas que le mostró el juez de cancha.



"Los protagonistas tienen que ser los jugadores, en este caso Barcelona y Liga. Los árbitros tienen que hacer su trabajo como manda la ley, nada más. Esperemos que mejore el nivel de los árbitros para dar un buen espectáculo", mencionó.



"Fue una roja injusta y una amarilla que no fue en el primer tiempo. La del segundo tiempo súper dudosa, porque tenía que poner la mano, entonces qué hago ¿me la corto? Me siento como un extranjero, como si estuviera otra vez en Inglaterra. Es una pena. Esperemos que esto no vuelva a pasar", añadió.