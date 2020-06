Antonio Cordón: 'Jordi Cruyff está en un lugar donde existe mucha presión'

LEA TAMBIÉN

El cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, comandado por el DT Jordi Cruyff, espera que termine el estado de emergencia en España para volver al país. Según reveló Antonio Cordón, Director Deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el objetivo es que todos regresen en los primeros vuelos. Por ahora están trabajando en sus casas.

Cordón, en una entrevista en Área Deportiva, aclaró que la Selección y el equipo de colabradores de Cruyff estaban preparados para encarar las eliminatorias en marzo, que se vieron obligadas a paralizar y postergar por la pandemia del coronavirus.

"Hasta que no lleguen los primeros partidos no vamos a saber si fue o no beneficioso que se aplazaran las eliminatorias. Lo que sí puedo asegurar es que estábamos preparados para iniciarla en lo previsto y teníamos mucha ilusión", dijo Cordón.

El español ratificó que todo estaba preparado. La lista de convocados ya estaba entregada en la Federación, pero no se hizo pública. Ahora el cuerpo técnico deberá analizar si se mantienen los nombres o si deberán hacer cambios. Todo dependerá del desarrollo de las ligas internacionales y la LigaPro, que este miércoles 10 de junio ya reanudaron actividades con los entrenamientos.

"La nómina estaba lista en nuestros archivos. Pero no sabemos cómo llegarán. Las ligas vuelven a la actividad en distintos tiempos. El estado de los jugadores con miras a septiembre es incierto. Ahora es una incógnita y nos tocará hacer otro rastreo para valorar esto", dijo Crodón.



El 'Staff' comandado por Cruyff ha estado hablando con jugadores, pero sin conocer si serán o no tomados en cuenta. Han sido charlas privadas, donde se les consulta su estado físico y de ánimo en medio del confinamiento.



“Ellos (Cruyff y su cuerpo técnico) están como locos por ponerse a trabajar, son personas humildes, muy profesionales, están deseando ponerse el pantalón corto y ponerse a trabajar. Están deseando, al igual que todos, hacer algo bonito con Ecuador, algo diferente”, sostuvo Cordón.



Sobre las exigencias y presiones, Cordón reconoció que Cruyff está consciente de esta situación y por eso quiere demostrar sus capacidades con resultados.



“Saben de la responsabilidad que tienen, están en un lugar donde existe mucha presión, tenemos que poner muchos granos de arena para mejorar la situación”, amplió.



“Sí están un poco sorprendidos por los medios y la prensa, quizás vienen acostumbrados a otro tipo de prensa y situaciones, pero se tienen que acostumbrar. Sudamérica es muy caliente y hay que entender a la gente del país en el que uno está”, sentenció Cordón..