Antonio Cordón dijo que no firmó ningún documento que respalde la retención de salarios

Antonio Cordón, exdirector deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aseguró que no firmó ningún documento que respalde la retención salarial que propuso el directorio durante la emergencia sanitaria por el covid-19; no obstante, sí vio reflejada dicha reducción al final de cada mes.

La FEF contrató al español el 2 de enero del 2020 para liderar el ‘scouting’ y el proyecto de selecciones nacionales. Él recomendó la contratación de Jordi Cruyff como DT de Ecuador.



Estuvo solo seis meses en el cargo, pues dimitió el martes 14 de julio del 2020, argumentando que las razones de su salida se deben “prioritariamente de un contexto del covid-19”, según señaló mediante una carta enviada al organismo. En España mencionan que en los próximos días sería presentado en el Real Betis.



Con un salario de USD 1,5 millones al añó, la FEF se mantuvo al día en los pagos con el cuerpo técnico, incluido Cordón, hasta el mes de marzo. Debido a la emergencia sanitaria, en abril pasado llegaron a un acuerdo para reducir el 70% de los salarios, según trascendió.



Sin embargo, más tarde se conocería que el acuerdo fue una retención provisional, mas no una reducción. El mismo sería desde abril hasta enero del 2021.

Cuando el español aún estaba en el cargo, dijo sentirse dolido por las críticas hacia su persona por una supuesta negativa a reducir sus ingresos. Según comentó, perdió “muchísimo dinero” por venir a Ecuador.



“Nos han tachado que no queríamos rebaja de sueldo (…) Lo único que hemos tenido es esa rebaja de salario. No hemos firmado nada, ni hay nada escrito, solamente lo vemos a final de mes”, señaló en una entrevista con el Canal del Fútbol, el pasado 18 de junio.



Tras confirmarse su renuncia, aún no hay detalles sobre los acuerdos económicos entre ambas partes, puesto que él tiene una cláusula de salida que lo obligaba a pagar USD 600 000 en favor de la FEF.



En la Ecuafútbol reconocen que existe una deuda con el español.