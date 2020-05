Antonio Cordón aclaró qué pasó con la reducción de sueldos en la Ecuafútbol

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Antonio Cordón, director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, respondió a todas las críticas que ha recibido de parte de un sector del directorio. El ibérico reconoció que él y el cuerpo técnico de Jordi Cruyff sí se bajó el sueldo, pero no quedó nada legalizado al no haber firmado un documento.

En declaraciones para el programa Debate Fútbol de Directv, el funcionario de la Ecuafútbol fue tajante al asegurar que desde el inicio de la pandemia y de su llegada al país no hubo información para e aficionado.



“Entendemos la situación, hemos estado abiertos. Me siento triste porque veo noticias y la gente no tiene información. Desde el primer momento hemos entendido el tema de la situación que había y que tendríamos problemas en la federación”, dijo Cordón.



Sobre la reducción de salarios, Cordón afirmó que sí se lo hizo desde hace dos meses y que se seguirá haciendo. Eso sí, todo debe quedar registrado en documentos.



“Empezamos a reducir en marzo y a partir de ahí, seguiremos hablando. No hemos firmado ningún documento. Se ha hecho una reestructuración en meses y porque estamos abiertos. La realidad es que no se puede pagar esas cantidades y debemos llegar a todas las personas”, afirmó.

El director deportivo no precisó en qué consistía el acuerdo de la reducción salarial. Lo cierto es que el salario anual del ibérico es de USD 1,5 millones.