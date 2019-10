Anthony Zambrano, de Colombia,  sorprende y logra una medalla de plata histórica en el Mundial de Doha 

LEA TAMBIÉN

El colombiano Anthony Zambrano dio la gran sorpresa del viernes en el Mundial de atletismo de Doha al colgarse brillantemente la plata de los 400 metros, únicamente superado por el bahameño Steven Gardiner.

Ese último firmó la vuelta de pista en 43 segundos y 48 centésimas, estableciendo un nuevo récord de su país, mientras que Zambrano, en un espectacular acelerón final, terminó en 44.15, que constituye una nueva plusmarca sudamericana. El bronce fue para el estadounidense Fred Kerley (44.17) .



“Mirad donde llegué, que puedo llegar más lejos”, avisó después de la carrera en sus declaraciones a los periodistas.

“He quedado segundo contra grandes hombres del deporte. Son rivales muy fuertes, aquí están grandes nombres de los 400 metros. Estoy feliz por lo conseguido”, señaló. “Me superó el bahameño (Steven Gardiner, el campeón de la prueba), pero en el futuro hay otras competencias para poder superarle yo”, dijo.



Zambrano, de 21 años y campeón panamericano en agosto en Lima, llegó a este Mundial sin estar entre los principales aspirantes y se irá como una de las grandes revelaciones de esta edición.



El joven atleta de 21 años ha ido superándose, de menos a más, a lo largo de los últimos días.

Aterrizó en Doha con la confianza al máximo tras su gran temporada, en la que había batido en junio el récord de su país (44.68) .



Tras una primera ronda en la que finalizó tercero en su serie, tras levantar el pie del acelerador en los últimos metros al ver el objetivo conseguido, mejoró el jueves en semifinales (44.55) . Ahora rebaja todavía más el crono, fija otro récord de su país y establece además una nueva plusmarca sudamericana con su 44.15.



Los 400 metros tenían la ausencia de nombres importantes en esta edición.

No viajó a Catar el campeón de hace dos años, el sudafricano Wayne Van Niekerk, que no termina de recuperar la forma tras una lesión sufrida a finales de 2017 jugando Touch Rugby.



En las semifinales había quedado eliminado el hombre que había dominado la prueba este año, el estadounidense Michael Norman, mermado físicamente y sin poder acelerar en la recta final de su serie.



Zambrano ya había destacado en categorías juveniles, donde había alcanzado dos finales mundiales, en la cita júnior de Cali (Colombia) en 2015 y en la Sub-20 de Bydgoszcz (Polonia) en 2016.



En el año 2018 había logrado el título sudamericano en categoría Sub 23, pero su eclosión definitiva se produce en este 2019, con la progresión impresionante de sus marcas, el título panamericano y esta plata inesperada en el Mundial.

A la espera de Ibargüen

Colombia suma su primera medalla en este Mundial de atletismo y la séptima de su historia.



Se trata además de un metal histórico al tratarse del primero para el país en una carrera en pista en el Mundial, ya que los anteriores fueron en triple salto (dos oros, una plata y un bronce para Caterine Ibargüen) y dos oros en 20 kilómetros marcha (Luis Fernando López y Éider Arévalo) .



El subcampeonato de Zambrano en los 400 metros hace recordar la única vez que Colombia había subido al podio en una gran cita d atletismo en esa distancia, los Juegos de Barcelona 1992, cuando Ximena Restrepo se convirtió en la primera mujer medallista olímpica de su país al colgarse un bronce en esa distancia, en categoría femenina.

Ximena Restrepo fue protagonista precisamente en Doha en los días previos al Mundial al ser elegida la primera vicepresidenta de la historia de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) .



En Doha 2019, Ibargüen tiene la oportunidad de seguir sumando para Colombia el sábado, ya que disputará ese día la final del triple salto, aunque llegó al emirato con dudas sobre su estado físico, después de haberse sometido en agosto a una operación por una fascitis plantar.