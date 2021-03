Anthony Bedoya continuará su carrera en Segunda Categoría de Brasil

El defensor ecuatoriano Anthony Bendoya continuará su carrera en Brasil, después de que fuera sancionado por la LigaPro. También fue separado de las filas del Deportivo Cuenca, por decisión de la directiva y del DT Guillermo Duró. Todo esto, después de que denunciara un supuesto soborno de parte de un colega de Emelec.

Bedoya no pudo sustentar esta acusación y la Comisión de Disciplina lo sancionó con una pena de 3 meses en las que no podrá jugar en el país. Sin embargo se confirmó que continuará su carrera profesional en un club de segunda división.



Se trata del Azuriz FC, un nuevo club en el ámbito profesional, ya que anteriormente era reconocido como cantera de futbolistas. En este año disputará el torneo estadual Paranaense, pero no está clasificado para series A o B del Brasileirao.



El Azuriz disputará el torneo estadual ante Atlético Paranaense, Cascavel CR, Cianorte, Coritiba, FC Cascavel, Londrina, Maringá, Operario PR, Paraná, Rio Branco PR y Toledo.



El tricolor fue el encargado de oficializar su traspaso al fútbol brasileño. No será el único ecuatoriano en la plantilla. Estará acompañado del manabita Pierre Jean Ulloa Zambrano.