Aníbal Chalá superó el covid-19 y una lesión en el Dijon de Francia

Aníbal Chalá no tuvo la mejor de las experiencias en el fútbol europeo. En el 2020 dejó el Toluca a mitad de temporada para unirse al Dijon, un club que pelea en la parte baja de la tabla de la Ligue 1 de Francia.

El defensor imbabureño tuvo que adaptarse al idioma, la ciudad y además superar el covid-19 y una lesión. El exjugador de El Nacional y Liga de Quito ahora busca consolidarse y tener más años en el Viejo Continente.



"No tuve problemas en la adaptación a Francia, tomé clases de francés y me defiendo solo, pero el virus me complicó. Tuve dos lesiones y el covid-19 acá, eso limitó mi participación con el equipo. Quiero tener nuevamente la oportunidad de jugar. Volví al banco de suplentes un mes después, luego de un problema en el aductor", dijo Chalá.



Las lesiones han sido un problema para él. En Liga de Quito no pudo mostrar todo su nivel por culpa de una pubalgia.



En caso de que el club decida prescindir de sus servicios, deberá volver al Toluca, que es dueño de sus derechos deportivos.



“En papeles tengo que regresar al Toluca cuando acabe el torneo, veremos qué es lo qué pasa; veo factible quedarme por Europa", aseguró Chalá.