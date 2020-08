Aníbal Chalá ya se visualiza enfrentando al PSG del francés Kylian Mbappé

LEA TAMBIÉN

Aníbal Chalá ya se visualiza enfrentando a los grandes clubes de Francia. Desde la temporada 2020-2021, el imbabureño defenderá los colores del Dijon Football Côte d'Or de la primera división de ese país.

"Me siento contento por ir a jugar a un fútbol de primera en Europa, voy a dar todo de mí y dejar en alto el nombre de mi país", aseguró Chalá en una entrevista concedida a Radio Sonorama.



"El fútbol europeo es muy rápido y estoy preparado, soy muy fuerte de cabeza y ya me visualizo jugando con los grandes del mundo. En la fecha 7 nos enfrentaremos al PSG y ya pienso en enfrentar a Neymar y (Kylian) Mbappé", agregó el ex marcador del Toluca.



Sobre su paso por e cuadro azteca, Chalá destacó el rendimiento que alcanzó, siendo titular en el 90% de partidos que se disputaron desde el 2019.



"El cariño es mutuo con toda la gente de México y en especial con la gente del Toluca, siempre me apoyaron y bueno, yo fui recíproco en la cancha. Voy a viajar con mi esposa y mi hija", aseguró.



En España aseguran que Chalá no estará solo en el Dijon FC. Según el diario AS, el Real Valladolid daría a préstamo a Stiven Plaza.