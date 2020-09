Aníbal Chalá: 'El Dijon es un equipo pequeño, pero muy serio'

LEA TAMBIÉN

Aníbal Chalá se transformó en el primer jugador ecuatoriano en jugar en la Ligue 1 de Francia. El imbabureño ingresó al segundo tiempo en el duelodel Dijon FCO ante el Olympique de Lyon. Lo hizo apenas a los dos días de haber llegado al país.

"En lo personal contento por ser el primer jugador ecuatoriano en debutar en la Liga de Francia", dijo Chalá en Mundo Deportivo.



Chalá llegó con muchas expectativas. Su deseo era ingresar a la cancha, a pesar de que apenas se estaba conociendo con sus compañeros.



"No veía la hora de poder entrar a la cancha y al final pude ingresar en el cuarto cambio del equipo", recordó el lateral.



Sobre su club, aseguró que el objetivo es mantenerse en la primera categoría. Según Chalá, la institución está ben equipada y tiene instalaciones de primer nivel, a pesar de ser un equipo considerado chico.



"Es un club pequeño, pero muy serio. La idea de ellos es mantenerse en primera división, tienen canchas de primer nivel", recordó.



La comunicación no ha sido problema. El DT Stéphane Jobard habla francés, pero su asistente técnico lo traduce todo al español. Esto facilita a la hora de recibir órdenes e indicaciones.



"El DT habla francés pero el asistente habla español al igual que algunos compañeros y así me comunico", aclaró.