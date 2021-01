Angelo Preciado titular y jugó los 90 minutos en el empate del KRC Genk

El KRC Genk empató 1-1 con el KAA Gent este jueves 21 de enero del 2021, por la fecha 22 de la Liga de Bélgica. El futbolista ecuatoriano Angelo Preciado fue titular y estuvo en cancha los 90 minutos. Fue el segundo partido consecutivo del extremo tricolor.

Fue un partido intenso. El Genk sufrió la expulsión del defensa colombiano Carlos Cuesta, a los 12 minutos. Su salida alteró la planificación del cuerpo técnico. Preciado fue ubicado como carrilero por derecha y así terminó el juego, aunque no pudo sumar los tres puntos. El futbolista ex Independiente del Valle se mantiene ha convencido al cuerpo técnico y desde su llegada ha peleado la titularidad.



En la próxima fecha, el KRC Genk visitará Brujas, en un duelo clave donde se enfrentarán los dos líderes del balompié de Bélgica. Con el empate, el KRC Genk llegó a las 39 unidades y se ubica a 7 puntos del líder: Brujas. Por eso, el siguiente juego será fundamental.



Preciado confía en seguir como titular y afianzándose en el equipo titular. Hasta el momento no le ha costado la adaptación al equipo.