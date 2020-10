Los Angeles Lakers arrasaron a Miami Heat en la primera final de la NBA

LEA TAMBIÉN

Con actuaciones imperiales de Anthony Davis y Lebron James, Los Angeles Lakers hicieron una demostración de fuerza en el primer partido de las finales de la NBA derrotando 116 a 98 a los Miami Heat, diezmados también por las lesiones de Goran Dragic y Bam Adebayo.

Titulares y piezas claves de los Heat, Dragic (desgarro pie izquierdo) y Adebayo (esguince hombro izquierdo) tuvieron que abandonar el partido del 30 de septiembre de 2020 y su presencia en el segundo choque del 2 de octubre en Disney World (Orlando) está en el aire.



Los Lakers dejaron sentenciada la primera victoria en el tercer cuarto con ventajas de hasta 30 puntos, liderados por sus estrellas LeBron James (25 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias) y Anthony Davis (34 puntos y 9 rebotes) .



“Tenemos mucho más trabajo que hacer, el trabajo no está terminado. No estamos satisfechos con ganar el primer partido. Es así de simple”, recalcó con semblante serio LeBron James, quien persigue el cuarto anillo de su carrera ante los Heat, su exequipo.



Anthony Davis, quien jugó su primer partido de unas finales de su carrera, coincidió en que “hay que seguir luchando, son un gran equipo. Están aquí por algo” .



“Obviamente, los nervios estaban ahí (....) Es el momento que esperé toda mi carrera y quería asegurarme de que aprovechaba la oportunidad, porque no se presenta muy a menudo” , señaló el pívot, que llegó esta temporada a los Lakers tras siete años en los New Orleans Pelicans.



Por los Heat, su estrella Jimmy Butler logró 23 puntos y 5 asistencias y también dio el susto poco antes del descanso por una torcedura del tobillo izquierdo, pero pudo terminar el partido.



“Estaré bien con tratamiento. Tengo que estar listo” , dijo Butler. “ Tenemos que ser más duros y poner lucha, que hoy no lo hicimos”, afirmó el escolta All-Star, que también disputa su primera final en su primera temporada en Miami.