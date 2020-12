Ángel Mena: ‘Estoy contento y orgulloso por el campeonato’

El ecuatoriano Ángel Mena no pudo terminar la final del torneo mexicano, que coronó campeón al León sobre Pumas. El atacante fue sustituido a los 15 minutos, debido a una lesión muscular, sin embargo, festejó el trofeo con una bandera tricolor en su espalda.

“Gracias a Dios conseguimos el título que era lo que buscábamos, estamos contentos. No fue tan redondo como hubiera querido pero el trabajo durante estos seis meses fue muy bueno, hoy ya tronó (la lesión), no se pudo más”, dijo el ecuatoriano.



Mena fue protagonista de la buena campaña de León, pero nuevamente se lesionó en una final. Ya le había ocurrido en la final del Torneo Clausura del 2019, cuando su club se conformó con el subcampeonato, ante Tigres.



“Es frustrante, porque me lesioné en una nueva final. Si nos ponemos a analizar todo el trajín, partidos de selección, hubo exceso de carga y el día de hoy no se pudo terminar el juego. Estoy orgulloso de mis compañeros.



Este fue el primer título de liga para el ecuatoriano, que en el 2018 se coronó campeón de la copa mexicana, con Cruz Azul. Tiene además dos subcampeonatos desde que llegó a territorio azteca (2018 y 2019).