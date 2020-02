Ángel López: ‘El entrenador tiene que adaptarse a los jugadores’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Ángel López, técnico del Delfín

Tres clubes de la Serie A cuentan con entrenadores españoles. ¿Qué aportan los cuerpos técnicos de ese país al campeonato?

No existen entrenadores iguales. Todos tenemos cosas distintas. Pese a eso, creo que el español tiene una metodología a la vanguardia del fútbol mundial, esa es una realidad por la formación de la que gozamos, que es de mucha calidad. El aporte es mutuo: lo que podemos dar al país y lo que este fútbol nos pueda dar a nosotros.



¿Qué experiencia le deja el fútbol ecuatoriano al entrenador europeo?



La pasión que tiene Sudamérica por el fútbol y las buenas condiciones físicas del ecuatoriano para la práctica de este deporte pueden hacer que demos un salto de calidad. Hemos venido para eso.



¿Qué características se necesitan para trabajar en el fútbol ecuatoriano?



Hay que tener en cuenta que para un español trabajar aquí es realmente grato. No existen barreras de idioma ni de costumbres ni de religión. Eso es fundamental para trabajar. Aquí me siento como en casa. Es lógico que el fútbol ecuatoriano busque a españoles. También es bueno para nosotros, porque cada vez hay menos espacio en Europa.



Su trabajo está precedido por lo que hicieron Ismael Rescalvo y Miguel Ángel Ramírez el año pasado. ¿Siente presión?

Para nada, siento más bien una responsabilidad. Abrieron el mercado como un efecto dominó. Se vio cuando España ganó el Mundial: los clubes empezaron a buscar a entrenadores de mi país. No solamente es un tema de ser español, la idea debe ser colaborar y formar a los entrenadores nacionales para que el avance metodológico sea cíclico.



¿Se puede usar ese sistema de trabajo en España y en Ecuador?



Hay que saber adaptar la metodología, no puedes hacer aquí lo mismo que haces en España, porque es otro clima, otras canchas, otro ritmo de juego. Por ejemplo, aquí se entrena a las 08:00, algo que en España es inviable. ¡Hay que adaptarse!



¿Se adaptó a los requerimientos del fútbol local?



Es un proceso. Cuando vine tuve claro que es el técnico quien debe adaptarse a los futbolistas y sus costumbres, porque él es quien está fuera de su lugar de origen. De ahí en más hay que trabajar para convencer sobre una idea y no imponerla.



¿Qué le hizo aceptar la oferta de trabajo en el fútbol ecuatoriano?



No todos los días se tiene la oportunidad de dirigir al campeón de un país o el privilegio de jugar la Copa Libertadores. Además, Delfín es un club estable y serio, que cumple lo que promete. Eso escasea en el mundo del fútbol.



¿Cómo se generó su vinculación al Delfín?



En el 2008 conocí a Joffre Guerrón (cuando estuvo en el Getafe) y, desde entonces, he tenido contactos con su entorno. Gracias a eso se dio el acercamiento con la directiva.



Este año, Delfín empezó un nuevo proceso tras la salida de su base de jugadores. ¿Cómo mantendrá el nivel competitivo del club?



Es un plantel nuevo. Por ello, hay que rearmar al equipo y su forma de jugar. Se formó una gran plantilla a nivel individual. Nos falta ver cómo se adaptará a nivel asociativo, de eso se trata el fútbol. Estamos contentos con lo que vimos en la pretemporada. Nadie vive del pasado y esperamos que este 2020 sea provechoso.



¿Cuál es su rol en las divisiones formativas?



Hemos venido con un cuerpo técnico conformado por cinco personas. Uno de ellos será el enlace con el segundo equipo y trabajará coordinadamente con los jugadores. A nosotros se nos va a juzgar por si ganamos o perdemos, pero el día que me vaya me gustaría que recordaran que dejamos algo más: un método de trabajo y crecimiento en las categorías formativas del equipo.



Biografía: Nació en Madrid, España, el 5 de abril de 1983. Tiene 36 años.



Experiencia: Fue asistente en el Getafe, Petrolul de Rumania y Guangzhou de China. Dirigió al Recreativo y a la selección de Guinea Ecuatorial.