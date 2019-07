Andy Preciado, el ecuatoriano de los 10 retos competirá en los Panamericanos 

LEA TAMBIÉN

Sus respuestas son cortas, al extremo. Prefiere demostrar en el campo y la pista toda esa capacidad física y mental que requiere el decatlón, la prueba del atletismo que suma el puntaje de 10 disciplinas.

Andy Federico Preciado Madrigal, de 21 años, es el primer decatlonista ecuatoriano que participará en la competencia que pone a prueba la velocidad, resistencia, fuerza y destrezas en los saltos de los Juegos Panamericanos, que comenzarán oficialmente mañana en Lima.



“Tomé con mucha calma esta invitación, quiero hacer bien las cosas”, fue la primera reacción del atleta esmeraldeño que nació en Río Verde y es federado por Pichincha desde hace tres años.



Posee los récords nacionales del decatlón en todas sus categorías: 7 007 puntos para la categoría Sub 18; 6 288 para la Sub 20; y, 7 528 puntos que lo impuso para la categoría Senior en el 2017 en Cuenca.



“Había una posibilidad de ser convocado a los Juegos Panamericanos así que me enfoqué en entrenarme para otro torneo en Estados Unidos, pero que se efectuará después de tres meses”. Preciado recibió un cupo de parte de Panamerican Sport la semana pasada, unos días después que el Comité Olímpico Ecuatoriano había anunciado la lista oficial.

Sin embargo, dice que su entrenamiento le permitirá encarar los Juegos Panamericanos en un buen momento físico y técnico.



Se entrenaba cada día, por tres horas, en la pista Los Chasquis con Rubén Herrera, quien lo dirige desde que llegó a Quito. Esta semana lo hace con el resto del equipo nacional en Cuenca previo al viaje a Lima.



Este año participó en el Sudamericano de Atletismo que se realizó en mayo pasado en la misma pista donde se competirán los Panamericanos. Ha sido su única competencia oficial este año.



Comenzó a practicar atletismo cuando cumplió 14 años, allá en su provincia. Su primer entrenador fue Bolívar Plata, a quien recuerda con mucho afecto. Los 110 metros vallas fue el primer desafío que enfrentó y hoy es la prueba que más domina.

Luego practicó el salto alto y el lanzamiento de disco. “Entonces practicaba el heptatlón y gané la medalla de oro en los Juegos Nacionales de Menores. Me dije, esto es lo mío”.



Conforme creció aumentaron las exigencias y se apoderó de los récords nacionales en todas sus categorías. Las vallas, el disco y el salto alto, son las disciplinas que domina, “y en las que siempre ocupó los tres primeros lugares”.



Reconoce que debe mejorar en el salto con garrocha. “Hemos entrenado mucho, esperemos saltar 4,40 metros. Los decatlonistas tenemos bajones en una o dos pruebas, nadie domina las 10 competencias”.



Si bien afirma que Lima será un gran desafío, por la presencia de medallistas mundiales y olímpicos, es la ocasión para enfrentar a uno de los referentes en esta prueba, el canadiense Damián Warner, el vicecampeón del mundo y actual campeón panamericano. “Nuestro objetivo es mejorar las marcas y ojalá se pueda romper el récord nacional”.



Preciado quiere disfrutar y aprender en esta participación. “Lo más difícil son los entrenamientos y ya se cumplió con el trabajo diario”.

Y también quiere vivir la adrenalina, nervios y ansiedad que