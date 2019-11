Andy Murray regresa con victoria a la Copa Davis tres años después

LEA TAMBIÉN

Andy Murray regresó a la Copa Davis, después de tres años, con una desesperada victoria ante Tallon Griekspoor en el duelo contra Holanda del Grupo E de las Finales de Copa Davis que se disputan en la Caja Mágica en Madrid.

En ese periodo, las lesiones habían impedido al dos veces ganador de Wimbledon formar parte del equipo que dirige Leon Smith. Murray no participaba en esta competición desde las semifinales contra Argentina en 2016 en Glasgow.



Murray venció a Tallon Griekspoor, de 23 años y 179 del mundo, un tenista que solo ha ganado este año dos partidos en el circuito, por 6-7 (7), 6-4 y 7-6 (5), en dos horas y 55 minutos, escapando de una derrota casi segura, pues perdía 4-1 en el tercer set, y 4-1 en el último desempate.



No obstante, esos dos partidos fueron contra el ganador de tres títulos del Grand Slam, el suizo Stan Wawrinka, y el ruso Karen Khachanov.



El escocés, que reconoció a los medios británicos en Madrid que necesita perder "un par de kilos de más", se mostró sincero en la pista. "No merecí ganar el encuentro", dijo.

El tenista británico Andy Murray se cae durante el partido ante el holandés Tallon Griekspoor en la Copa Davis. Foto: EFE

Unos mil seguidores británicos (2 500 es la capacidad del estadio tres) dieron color a la confrontación, ataviados con camisetas con los colores de la bandera británica, y entonando canciones para animar a sus jugadores. Los aficionados holandeses tampoco se quedaron cortos, y sus cánticos y vítores animaron el duelo en las gradas.



"El ambiente es una de las cuestiones que preocupa a los jugadores en una sede neutral, pero los dos sets fueron fantásticos" añadió Murray. "Uno quiere ver eso en cada partido, ese es el camino".



Dani Evans se enfrenta ahora contra Robin Haase, y Leon Smith tiene previsto alinear a Jamie Murray y Neal Skupski en el doble.



De perder Holanda quedaría eliminada con dos derrotas, ya que el martes cayó ante Kazajistán por 2-1. Mientras, Gran Bretaña, campeona en 2015, iniciaría con buen pié su participación en este nuevo formato, con Andy optimista e ilusionado.



"Desde luego me siento aliviado. He peleado muy duro porque él dominó muchos de los puntos", señaló Murray a pie de pista en su regreso triunfal.