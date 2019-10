Andy Murray explota contra Fabio Fognini y confirma que jugará las Finales de Copa Davis

LEA TAMBIÉN

Un ruido presuntamente emitido por el italiano Fabio Fognini en mitad de un punto fue el desencadenante de una discusión con el ex número uno del mundo Andy Murray, quien explotó este martes ante la prensa acusando al italiano de burlarse de él, para confirmar después que disputará las Finales de la Copa Davis en Madrid.

"No debería haberme enredado con él, pero no le permito que me hable así en la pista", apuntó el tenista británico después del intenso partido de más de tres horas en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, que acabó perdiendo en el desempate del tercer set.



En los últimos puntos del partido, ambos tenistas comenzaron a discutir después de que Fognigi, número 12 del mundo, emitiera un sonido inapropiado, según denunció Murray.



"Alguien hizo un ruido. No sabía quién y miré en la dirección de donde venía el ruido. Luego él me dijo: deja de mirarme. Por qué me estás mirando? Estaba a punto de golpear y alguien hizo un ruido (...) y esto está en contra de las reglas", explicó.



"Me ha dicho que deje de quejarme, que tenga sentido del humor" pero "ninguno de nosotros, diría, en ese momento, teníamos ganas de estar bromeando". prosiguió Murray.

Al final del partido, el británico se quejó al árbitro, con el único objetivo de dejar constancia. "No sé cuáles son las reglas respecto a esto. Nunca he vivido algo así en un partido y he jugado, no sé, 800 quizás", añadió el de Dunblane ganador de 45 títulos en su carrera.



Pese a que tras su paso por Shanghái ha quedado demostrado que está de vuelta a las pistas después de su operación de cadera de enero, Murray se mostró profundamente decepcionado con su derrota.



"Serví para el partido dos veces y perdí después de tres horas. Es la primera vez que eso sucede en mi carrera. Serví para un partido dos veces y no gané. Así que estoy decepcionado por eso", apuntó el jugador que confirmó que además del torneo de Amberes, también disputará con su equipo las Finales de la Copa Davis que se celebrará en Madrid en noviembre.



"Cuál es su programa a partir de ahora?, Tiene una idea de lo que queda hasta final de año?, se le preguntó. "Voy a jugar en Amberes, y después la Copa Davis. Ese es mi plan ahora mismo", confirmó Murray.