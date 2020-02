Andrés Gómez pide que los partidos de Ecuador ante Japón por la Copa Davis se pospongan por el Coronavirus

LEA TAMBIÉN

El histórico Andrés Gómez, campeón de Roland Garros en 1990, expresó que los partidos de la Copa Davis entre Ecuador y Japón se pospongan. ¿La razón? El brote de coronavirús que ya registra más de 81 200 casos en 45 países.

La serie de partidos entre Ecuador y Japón entre el 6 y 7 de marzo del 2020, en el estadio Bourboun Beans Dome de la ciudad de Miki, en el oeste de Japón.



“¡No estoy de acuerdo, debería psoponerse! No es una situación normal, porque poner en riesgo a los jugadores en ir a Asia”, expresó Gómez a través de su cuenta de twitter @AndresGomezGogo.



El equipo ecuatoriano cuenta con los tenistas Emilio Gómez (148 en el ránking ATP), Roberto Quiroz (266) y Gonzalo Escobar (313, Diego Hidalgo (362) y Cayetano March (689) para los cotejos ante los japoneses, que tienen como su figura a Kei Nishikori, que no ha vuelto a jugar desde el Open de Estados Unidos del pasado año, y defenderá su billete para la fase final de la Copa Davis que se juega en noviembre en Madrid.



Los tenistas nacionales tienen previsto viajar el sábado 29 de febrero del 2020 al país asiático.



“Obviamente estamos con un poco de miedo, pero la única organización que tiene que responder y hablar por nosotros es la Federación y sabemos que lo ha hecho”, expresó Escobar al portal www.kctenis.ec. “La Federación de Japón garantiza la seguridad. Con eso, no hay mucho que podamos hacer, sino ir y hacer el trabajo y jugar”, añadio el ecuatoriano.



Escobar reiteró que el organismo internacional les garantizó la seguridad y confesó que habló con el capitán Raúl Viver sobre el tema.

Escobar y sus compañeros están listos para el desplazamiento al país asiático a la espera de nuevas informaciones sobre las precauciones.