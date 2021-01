Andrés Chicaiza reforzará a Deportivo Cuenca en la temporada 2021

Está confirmado. "Sumamos un nuevo jugador que sabemos que demostrará su talento en cada jugada con nuestra camiseta". Con estas palabras, Deportivo Cuenca anunció la contratación de Andrés Chicaiza para la temporada 2021, luego de su paso opaco por Universidad Católica en el 2020.

El elenco austral hizo oficial su fichaje la noche del miércoles 28 de enero, a través de sus redes sociales. Allí detalló que el jugador, cuyos derechos deportivos pertenecen a Liga de Quito, llegó por el apoyo económico de uno los principales auspiciantes del equipo y por la gestión de la directiva.



En principio, Chicaiza estará en el 'Expreso Austral' durante una temporada, ya que en la 'U' no tendrá opciones de jugar, según confirmó el técnico charrúa Pablo Repetto.



El volante otavaleño de 28 años tuvo una última brillante campaña en el 2018, cuando defendió al Delfín. Ese año quedó vicecampeón, lo que lo llevó a Liga para el 2019. Aquí no pudo destacarse y por eso fue cedido al 'Trencito Azul', donde también mostró altibajos.



A través del Twitter, los hinchas del Cuenca han mostrado su apoyo al mediocampista y loaron a la directiva. "Ojalá saquen lo mejor de Chicaiza, cosa que no pudo hacer Repetto...!!", escribió por ejemplo un aficionado identificado como Santi Bohórquez.