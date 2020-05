Andrea Sotomayor: ‘Hay que ajustar el protocolo de actividad al aire libre’

LEA TAMBIÉN

Andrea Sotomayor, Subsecretaria de Deportes, detalló en entrevista con este Diario el plan de retorno que se aplicará en el deporte y las medidas de prevención para evitar más contagios de covid-19. El plan busca la calificación de los expertos.

¿Por qué no se aprobó el protocolo de regreso a la actividad al aire libre?

No fue aprobado aún, hay varios criterios que se discutieron en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. Como Secretaría estamos tratando de re­solver las cosas que se pidieron que se cambie, que quede

todo claro.



Varios detalles se dieron a conocer hace dos semanas. ¿Qué se debe cambiar?

Es un protocolo que se armó con el Ministerio de Salud, en el que se establecieron edades, horarios y el tema de los semáforos, para ver cuáles serían las actividades que se podrán hacer al aire libre. Sin embargo hubo un epidemiólogo en el COE que no estaba de acuerdo con las edades, ni con los horarios, son cosas pequeñas que se deben cambiar.



¿Hubo trabas?

No. Lo que quiere el COE es precautelar la salud y estamos buscando en una próxima etapa entregar el protocolo con los cambios sugeridos. Se lo hará con los ministerios de Salud y de Gestión de Riesgos, para llevar nuevamente el documento para su aprobación.



¿Este protocolo conlleva más responsabilidad que los aprobados para Alto Rendimiento y deporte profesional?

Justamente esa es la preocupación del COE, la actividad al aire libre originará que mucha gente salga a las calles a hacer deporte. Al acogerse a ese permiso, mucha gente podría salir; por lo tanto, se deben aclarar todos los parámetros para garantizar la seguridad de los ecuatorianos.



¿Se consideraron los deportes colectivos que se practican en las calles?

Esa era una de las preocupaciones, los partidos de ecuavóley y fútbol en la calle. Debe estar parametrizado en el protocolo para que los deportes en conjunto se hagan más adelante, hay que tener todo bien controlado antes de proceder, por ahora es probable que estas actividades mencionadas no se puedan realizar ni en semáforo verde.



Las caminatas y ciclismo sí estaban considerados. ¿Se mantendrán en el nuevo protocolo?

Sí, la intención era trotar, caminar, correr o andar en bicicleta, aun con el semáforo rojo. Que esto se haga en un perímetro de un kilómetro alrededor de la vivienda. En el amarillo se establecían otros deportes que después se pueden regular. Por ahora no se abrirán los gimnasios, en espacios cerrados es donde hay más peligro de contagios.



¿Qué tan relacionado estará el protocolo con los semáforos cantonales?

Es un protocolo macro, general, que una vez que se apruebe por el COE se deberá entregar a los cantones para que estos decidan cuándo aplicarlos, dependiendo del semáforo. La idea es tener una mejor estructuración para que la decisión sea de las autoridades de cada localidad.



¿Cuánto tiempo podrían demorar las modificaciones al documento?

Calculo que unas dos semanas más; sin embargo, el COE tiene algunas peticiones en espera. Esperemos que nos den el espacio para buscar la aprobación de este protocolo. Hay gente como yo, que ya quiere salir a hacer actividad y es entendible, después de un largo periodo de aislamiento domiciliario.



¿Es esta la principal prioridad de la Secretaría?

Todo es importante, trabajamos en varios frentes. Estamos con el tema de los deportistas de alto rendimiento para que puedan salir, en reuniones con las federaciones ecuatorianas, y otro punto que tampoco fue aprobado fue del deporte formativo, al que también tenemos que

dedicarle tiempo.