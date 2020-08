El exjugador Andrea Pirlo es el nuevo entrenador de a Juventus de Turín

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Andrea Pirlo, campeón mundial como jugador de Italia en 2006, fue designado este sábado como nuevo entrenador de la Juventus, apenas unas horas después del anuncio de la destitución de Maurizio Sarri.

Pirlo, que tiene ahora 41 años y que como futbolista vistió los colores de la Juventus en cuatro temporadas (2011-2015), no tiene experiencia como entrenador. Hace apenas diez días había sido nombrado técnico del equipo Sub-23 de la Juventus.



Su nombramiento llega menos de 24 horas después de la dolorosa eliminación de la Juventus ante el Lyon en octavos de final de la Liga de Campeones.



"Durante sus cuatro temporadas en el medio del campo de la Juventus, Pirlo ganó otros tantos Scudetti (títulos de la Serie A italiana), una Copa y dos Supercopas. Hoy comienza un nuevo capítulo de su carrera en el mundo del fútbol: de Maestro a Míster", escribió la Juventus en su comunicado.



'Il Mister' es la manera en la que los itaianos se refieren a los entrenadores de fútbol, sea cual sea el nivel o la categoría de edad.



"A partir de hoy será para el pueblo juventino Il Mister porque el club decidió confiarle la dirección técnica del primer equipo, después de haberle elegido ya para la Juventus Sub-23", apuntó el club piamontés.



"La decisión se toma sobre la convicción de que Pirlo tiene todo lo necesario para dirigir, ya desde su debut en los banquillos, a un equipo experimentado y talentoso, para obtener nuevos éxitos", explicó el conjunto bianconero.



La Juventus lleva nueve títulos consecutivos en la liga italiana. Ganar el 'Scudetto' esta temporada no fue suficiente para que Maurizio Sarri pudiera continuar, después de la gran decepción de la eliminación ante el Lyon en Champions.



Sarri solo ha durado una temporada en el puesto, tras sustituir a Massimiliano Allegri, que había estado cinco años como entrenador del equipo.



El título europeo es la gran obsesión de la Juventus, que no lo gana desde 1996. En 2018 contrató para ello a Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador de la Liga de Campeones pero que no ha podido guiar a los turineses hacia la 'Orejona' en sus dos primeros cursos en Italia.