Los amistosos de la Tricolor también apuntan al Preolímpico

Cuando Félix Torres fue transferido del Barcelona SC al Santos Laguna, confesó que buscaba llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección nacional, para formar parte del nuevo proceso de eliminatorias mundialistas. Dos meses después cumplió ese objetivo.

El zaguero de 22 años es una de las sorpresas del torneo mexicano, tras consolidarse como estelar en el equipo lagunero, que encabeza el DT uruguayo Guillermo Almada. Torres suma partidos en la LigaMX y en la copa de ese país.



Jorge Célico, entrenador interino de la Tri, sigue su rendimiento en el torneo azteca. Antes de convocarlo habló con Almada sobre su adaptación, estado físico y anímico. El estratega nacional considera a Torres para su proceso de selección para el Sudamericano Preolímpico del próximo año.

La edad y experiencia del defensor hicieron que Célico lo incluyera en el proceso para el torneo, que se disputará en enero en Colombia. El estratega confesó que es una de las opciones para reforzar a la Selección, que tendrá como base a los jugadores que consiguieron el tercer lugar en el último Mundial Sub 20 de Polonia.



Para esta doble fecha FIFA, cuando Ecuador se medirá con Perú, mañana en Estados Unidos, y con Bolivia, el jueves próximo, en Cuenca, Célico consideró a 10 jugadores que –por su edad– podrían actuar en el Preolímpico.

“El sueño de todo ecuatoriano es defender los colores de su Selección. Ya me tocó en las divisiones menores, pero ahora me toca estar en la mayor. Estaba esperando la convocatoria”, dijo Torres al portal oficial de su club.

En el 2017, el exdefensa de Barcelona actuó en el Campeonato Sudamericano Sub 20, que se desarrolló en el país, y el Mundial de la misma categoría que se realizó en Corea. Javier Rodríguez fue su entrenador en la Tri juvenil.



Torres viajó de México a Estados Unidos para unirse a la Tri, junto con su compañero de equipo Erick Castillo, que coincidió con él en Barcelona. La presencia del atacante en el Santos le ayudó a adaptarse al club y espera que también le sirva para familiarizarse con la Selección mayor.



En la Tri se reencontró con Leonardo Campana, otro antiguo compañero en el equipo torero. El delantero de 19 años también forma parte del proceso Preolímpico, tras haber actuado en el Mundial Sub 20 y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



El DT Perdomo Véliz Jare considera que jugadores como Félix Torres y Diego Palacios están capacitados para convertirse en los futuros jugadores de la Selección para Juegos Olímpicos y las eliminatorias al Mundial de Catar.

“El tiempo de los Valencia, Caicedo… ha pasado. Es necesario que la Selección se renueve”, expresó el exjugador y técnico de El Nacional, en referencia a los jugadores de la Tri que fueron protagonistas hasta la eliminatoria pasada.

Según su evaluación, la Selección necesita renovarse en todas las líneas del campo de juego, para armar un equipo capaz de clasificarse a la próxima cita mundialista.



Los siete jugadores que estuvieron en el Mundial Sub 20, convocados por Célico, son adecuados para iniciar el proceso de renovación, según el entrenador. Eso sí, acalara que todo dependerá de la visión del nuevo entrenador.



Jaime Estrada, vicepresidente de la Ecuafútbol, reveló que para las fechas FIFA de octubre, ya contarían con un nuevo entrenador para la selección mayor. Con ello, Célico se enfocaría en el proceso para el Preolímpico. La FEF tiene el objetivo de clasificarse a los juegos de Tokio 2020.



Según el directivo, la intención es que el nuevo DT realice un trabajo coordinado con Célico, en cuanto a la renovación de la plantilla tricolor y a la continuidad de los procesos de jugadores que integran las selecciones menores.