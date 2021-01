Los clubes ecuatorianos alistan amistosos de pretemporada y presentación de sus plantillas

Las dobles jornadas, el acondicionamiento físico y los nuevos refuerzos de los clubes ecuatorianos han marcado el primer mes del 2021. Esta pretemporada también contempla una serie de partidos amistosos que tienen como único fin conocer a los nuevos jugadores y que los equipos tengan ritmo y fútbol.

La pandemia hizo que los tiempos se ajustaran. El torneo del 2020 finalizó el 29 de diciembre y desde entonces empezaron las planificaciones de amistosos.

Estos son los juegos confirmados por los clubes para pretemporada:



BARCELONA



Domingo 31 de enero del 2021

Manta FC vs Barcelona

Hora: 19:00

Ciudad: Portoviejo



Jueves 4 de febrero del 2021

Guayaquil City vs. Barcelona

Hora: 19:00

Ciudad: Guayaquil

Estadio: Chucho Benítez



Domingo 14 de febrero del 2021

Barcelona vs. Olmedo (Noche Amarilla)

Hora: por confirmar

Ciudad: Guayaquil

Estadio: Monumental



AUCAS



Viernes 5 de febrero del 2021

Liga de Quito vs. Aucas

​Hora: por confirmar

Ciudad: Quito

Estadio: Complejo de Pomasqui



Miércoles 10 de febrero del 2021

Aucas vs. U. Católica

Hora: por confirmar

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda



EMELEC



29 de enero del 2021

Emelec vs. Técnico Universitario (Explosión Azul)



4 de febrero

Emelec vs. 9 de Octubre (Supercopa Ecuador)



LIGA DE QUITO



Los albos jugarán un amistoso a puertas cerradas. Así lo confirmó Marcelo Cabeza, preparador físico del club. Además jugará ante otros clubes de la Serie A como parte de su preparación previa a la Supercopa Ecuador.



4 de febrero del 2021

Liga de Quito vs. Independiente del Valle (Supercopa Ecuador)

Ciudad: Quito

Estadio: por confirmar

Horario: por confirmar



5 de febrero del 2021

Liga de Quito vs. Aucas

Ciudad: Quito

Estadio: Complejo de Pomasqui

Horario: Por confirmar



Estos son los clubes que han confirmado competencia para la pretemporada. En Independiente del Valle, Católica, Guayaquil City... también han planificado cotejos, pero no los han socializado. ​