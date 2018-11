El América de Quito busca su segundo ascenso en tres años

LEA TAMBIÉN

América de Quito se ilusiona con el ascenso. A falta de tres

fechas para que finalice la ­Serie A, el equipo del es­­tra­tega quiteño Francisco Correa se alista para cerrar la temporada.

El sábado 17 de noviembre del 2018 (16:00) visitarán al Gualaceo, en el estadio Gerardo León. En ese escenario podrían acercarse al sueño de regresar a la máxima categoría después de 35 años.

Según Correa, sus pupilos sienten ansiedad. Si bien aún no está definido el objetivo, las posibilidades de alcanzarlo son cercanas. América es tercero con 68 puntos y pelea por uno de los cuatro cupos.



Además, este equipo tiene una base de jugadores jóvenes. El promedio de edad es de 24 años. Su jugador más experimentado tiene 28 años. Por eso el estratega Correa asegura que su equipo aún está en proceso de formación.

“A inicios del año, el objetivo no era ascender. La temporada pasada nos salvamos del descenso y desde entonces nos planteamos estar entre los seis primeros. Después, poco a poco, nos acercamos a la zona de ascenso y vimos que teníamos material para dar pelea”, dice Correa, quien al igual que sus jugadores siente ansiedad de que pasen los tres cotejos finales.



Además, este equipo se armó sobre la base de la plantilla que consiguió el ascenso a la Serie B en el 2016. Actualmente militan seis. De estos, cuatro son parte del equipo titular.



Franklin Carabalí, José Hernández, Kevin y Alexander Ushiña, Jader Zambrano y Ronie Carrillo fueron claves en la campaña del cuadro ‘Cebollita’ en la Segunda Categoría.

Carrillo fue el goleador con 33 tantos y se perfiló como uno de los jugadores revelación de Pichincha. Desde entonces estuvo en el foco de clubes como Liga de Quito, donde militó el año pasado, y la Católica.



Con pocas oportunidades de jugar en ambos clubes, regresó al conjunto americanista. Su meta es conseguir un nuevo ascenso con el club que lo vio crecer futbolísticamente.

“Ojalá que este año podamos conseguir un ascenso. Serían dos en tres años y eso hace que el fútbol quiteño crezca”, aseguró el delantero de 22 años.

Los hermanos Ushiña son los que más cotejos han jugado en esta temporada. Ambos se formaron en la Católica.



Según Correa, el América es el ‘Patito feo’ de los cinco equipos que buscan el ascenso (por presupuesto). Esto hace que sus jugadores no sientan presión, porque el objetivo del ascenso apareció en el camino.

“La idea era participar en el torneo con jugadores jóvenes. En principio el plan era participar y no descender. Pero nos fue bien, hemos sacado buenos resultados en casa y de visita, y ahora estamos en la pelea”, asegura Gino Guerrón, actual presidente del club.



Según el directivo, el equipo se armó con una base de jugadores considerados históricos, a pesar de la edad (promedio 22 años). Esta temporada el club maneja un presupuesto aproximado de USD 500 000.



“Aspiramos a ascender en el primero o en el segundo lugar. Solo así nuestro presupuesto mejoraría”, dijo Guerrón.



En caso de que el club consiga su cupo para la Serie A terminando el torneo en tercero o cuarto puesto, el presupuesto aumentará levemente.



“En América somos conscientes que no podemos pagar sueldos altos, como sí se lo permite el Mushuc Runa. Acá el sueldo más alto es de USD

2 850, que es de Federico Laurito. El más bajo es un sueldo básico de USD 429,94. Este es un equipo para probarse, no para hacer dinero”, dijo el presidente del club.