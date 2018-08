América visita al Pachuca sin el ecuatoriano Renato Ibarra

LEA TAMBIÉN

Miguel Herrera, entrenador del América, anunció hoy que el centrocampista paraguayo Cecilio Domínguez ya está disponible para jugar, pero no precisó si tendrá minutos mañana contra Pachuca en el partido de la fecha 2 del Apertura 2018.

"Si tendrá minutos, eso solo el partido lo determinará, pero ya Cecilio está disponible, debe tomar el ritmo que mostró en pretemporada. En el día a día del trabajo cada vez se ve mejor, en cualquier momento vuelve a regresar", dijo Herrera en conferencia de prensa.



Domínguez, de 24 años, sufrió fractura de mandíbula en un choque en un partido de preparación contra Morelia y no ha podido debutar en el Apertura. El sudamericano fue operado el pasado 11 de julio en la Ciudad de México y tras recibir el alta médica, comenzó a entrenar con el resto del plantel esta semana.



Quienes están descartados para enfrentar a los Tuzos son dos centrocampistas fundamentales en el esquema de Herrera: el colombiano Mateus Uribe y el ecuatoriano Renato Ibarra.



"Ninguno de los dos está para jugar, Mateus ha tenido infección de garganta, lo han mermado las fiebres y no lo vamos a exigir más para no perderlo un mes", precisó el entrenador.



Ibarra presenta una sobrecarga muscular producto del partido anterior disputado sobre una "cancha floja" en el estadio Azteca que cambió su superficie a pasto híbrido.



La alineación del América estará formada por el portero argentino Agustín Marchesín, los defensas mexicanos Edson Álvarez, Luis Reyes y Paul Aguilar. En el centro del campo estarán el argentino Guido Rodríguez, el colombiano Andrés Ibarg en y los mexicanos Joe Benny Corona y Diego Lainez, mientras el colombiano Roger Martínez y el mexicano Oribe Peralta estarán en la delantera.



América cerró hoy su preparación para chocar mañana de visita con el Pachuca, dirigido por el español Pako Ayestarán. Las Águilas ocupan el sexto lugar de la tabla con tres puntos en la Liga Mx, luego de haber perdido en la jornada inaugural de visita contra Necaxa 2-1, y de retomar la senda del triunfo al imponerse la semana pasa a Atlas 3-0.



Pachuca se ubica en el antepenúltimo lugar de a clasificación luego de perder en la primera jornada en casa con Monterrey y la semana anterior de visita contra Querétaro.