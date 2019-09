El futbolista Onofre Mejía se aleja del América y asegura que no 'se vendió'

LEA TAMBIÉN

El defensa Onofre Mejía se aleja del América, después la derrota 2-1 ante Emelec. En ese cotejo, de la fecha 26 del torneo ecuatoriano, el defensa fue protagonista en las dos acciones sancionadas con penales a favor de los eléctricos.

El cotejo entre azules y cebollitas era clave para ambos. El 'Bombillo' pugna por ingresar a los 'playoffs', mientras que el elenco capitalino intenta salvarse del descenso.



Después del encuentro, el futbolista incluso se increpó con el DT Luis Espinel. "Yo no soy un vendido, no recibí plata de nadie", dijo el deportista en una entrevista realizada en Radio CRE Satelital de Guayaquil, este 23 de septiembre del 2019. "El DT me dijo que era un vendido, yo reaccioné y tuvimos un roce fuerte en el camerino", añadió el defensa de 33 años.



"De mi parte, como entrenador, Onofre Mejía no va a estar más conmigo en el equipo. No lo quiero ni cerca de mis jugadores", dijo a su vez el DT Luis Espinel, en una entrevista realizada en Radio La Red, 102.1 FM de Quito.

El sábado 21 de septiembre del 2019, en el cotejo realizado en Cayambe, Mejía golpeó a Bryan Carabalí en el minuto 22, al dejar extendida su pierna y el árbitro Diego Lara sancionó el penal. Más adelante, a los 74, el futbolista golpeó a Joao Rojas con sus piernas.

Onofre Mejía en @CRE_Satelital :"si es de salir arreglaré con el club con un finiquito, no soy de demandar pero tengo contrato y deben respetármelo". — ROMULO BARCOS CUN (@ROMULOBARCOS) September 23, 2019