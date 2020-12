América aguanta en Bogotá y se corona bicampeón de la liga colombiana

El América de Cali aguantó este domingo la arremetida del Independiente Santa Fe y se coronó bicampeón de la liga colombiana pese a perder 2-0 el partido de vuelta de la final, pues se impuso 3-0 en el duelo de ida y logró con el 3-2 del global su decimoquinto título en el torneo cafetero.

El equipo caleño, bajo el liderazgo del técnico argentino Juan Cruz Real, logró sostener el resultado de un rival que lució desubicado pero se mantuvo vivo en la serie con goles del central Jeisson Palacios y del extremo Fabián Sambueza en el cierre del primer tiempo, que ilusionaron a los "Leones" con la remontada.



El partido estuvo muy luchado en el centro del campo, donde los visitantes tuvieron como principales estandartes a Luis Paz y al creativo Yesus Cabrera, quien hoy se sacrificó y fue clave en el buen trabajo defensivo que mostró su equipo.



Los anfitriones, entre tanto, trataron de tomar el control del juego desde los primeros minutos pero se encontraron con un rival organizado que comenzó a apoderarse del centro del campo pero que no pudo aprovechar los espacios que estaba dejando el club Cardenal en defensa.



El primer acercamiento de los Diablos Rojos llegó al minuto 14 en una buena jugada entre los juveniles Luis Sánchez y Santiago Moreno, que cuando iba a cabecear solo en el área fue interceptado por un central rival.



El conjunto capitalino, urgido descontar pronto por la amplia diferencia del global, cambió su fórmula e intento hacer daño por los costados, sin mucho éxito.

Sin embargo, Santa Fe abrió el marcador al minuto 40 en la primera oportunidad clara que tuvo en un tiro de esquina que cobró el venezolano Luis Manuel Seijas, trató de controlar el argentino Patricio Cucchi y terminó en la zona de Palacios, que sin muchas más posibilidades mandó el balón al fondo de la red con una tijera.



Muy pronto llegó el 2-0, en el cierre del primer tiempo, en una jugada que comenzó por la izquierda con Cucchi que hizo un cambio de frente para Sambueza que aprovechó que el lateral Pablo Ortiz estaba tirado en el suelo, se deshizo de Yesus Cabrera y sacó un zurdazo inatajable para el venezolano Joel Graterol.



En la etapa complementaria, el América trató de atacar más y tuvo su primera oportunidad de anotar al minuto 57 en una gran jugada del joven Moreno por la derecha que terminó en un centro a media altura que recibió el veterano Adrián Ramos, que se deshizo con un giro de Palacios y sacó un remate que se estrelló en el horizontal.



Los bogotanos arrinconaron en su terreno a los visitantes en los últimos minutos, para lo cual el técnico Harold Rivera dio ingreso a Kelvin Osorio y Jhon Velásquez, pero no pudo siquiera crear oportunidades claras en la portería de Graterol.



Los caleños, entre tanto, tuvieron dos oportunidades de descontar y cerrar el partido con un cabezazo de Adrián Ramos, que atajó Leandro Castellanos, y un derechazo del extremo Duván Vergara, que salió rozando el palo izquierdo.

Al final, los capitalinos, desesperados, no encontraron el tercer gol y se quedaron con las manos vacías en un semestre en el que fueron el mejor equipo en la fase regular pero no pudieron vencer a un América que creció con el paso de las rondas, tras eliminar en cuartos al Atlético Nacional y al Junior en semifinales, y terminó ganando hoy su decimoquinto título de la liga colombiana.