El estadio La Bombonera con sonido ambiental y banderas antes del duelo entre Argentina y Ecuador

El estadio La Bombonera tiene un ambiente de fiesta este jueves 8 de octubre para el partido entre Argentina y Ecuador, por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022. Unos 30 parlantes con cánticos de los hinchas y banderas se ubicaron en los graderíos del escenario deportivo.

El sistema de audio está instalado de tal manera que retumbe el sonido y los tradicionales cánticos. Según una nota publicado por Diario Olé los 30 parlantes están ubicados en todos los sectores del escenario deportivo propiedad de Boca.



La Bombonera, conocido por ser un escenario que tiembla cuando hay partidos de Boca, recibe a Messi en el inicio de la clasificatoria. “Vamos vamos Argentina, vamos vamos a ganar, que esta banda quilombera, no te deja no te deja de alentar. El hit hace retumbar a toda la cancha de Boca. Los jugadores miran para un lado y para el otro, pero no encuentran a nadie con quién hacerse cómplice", describió Olé.



El escenario también fue decorado con banderas y con los tradicionales trapos de las hinchadas organizadas. El objetivo fue hacer sentir la localía a Ecuador en el comienzo del camino mundialista.