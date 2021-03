Olmedo igualó en su visita al Técnico Universitario en Ambato 

El Centro Deportivo Olmedo consiguió un empate 0-0 ante Técnico Universitario, en el estadio Bellavista de Ambato. El cuadro local fue protagonista, pero los de Riobamba mostraron orden defensivo y lograron mantener su arco invicto.

Los del 'Rodillo Rojo' tuvieron más chances de marcar. El medio campo fue dominado por los locales, que con juego asociado y por las bandas llegaron con claridad al área del olmedo. Pero José Gabriel Cevallos y una defensa impenetrable estuvieron atentos e impecables en sus funciones. También contaron con algo de suerte. Hubo hasta un remate que golpeó el travesaño y que los dejó sin aliento.

El DT José Hernández quiso sorprender a su rival. Apostó por Orlen Quintero, quien estuvo impreciso. Tuvo una chance clara de marcar. Elvis Patta ganó la banda izquierda y sacó un centro que el delantero no pudo conectar.



En ofensiva, Olmedo no tuvo mucha claridad y poca respuesta. José Andrade fue el más destacado el Ciclón. Fue el cerebro y el arquitecto de las jugadas elaboradas del equipo del DT Pablo Trobbiani. Se asoció bien con Jaime Ayoví, pero el experimentado atacante no logró marcar.

Así, Olmedo sumó su segundo punto de la temporada. Los de Riobamba llegaban a este duelo con tres derrotas y un empate. Técnico también estaba presionado, porque son penúltimos. Pero los locales necesitaban ganar para estar más tranquilos.



En la próxima fecha Olmedo recibirá en el estadio Olímpico de Riobamba a Emelec y Técnico recibirá en el Bellavista al Guayaquil City.