Luis Amarilla y Jordy Caicedo estarían en la órbita de Liga de Quito para reemplazar a Rodrigo Aguirre

La dirigencia de Liga de Quito tendría una opción para reemplazar a Rodrigo Aguirre, en caso de que se fuera al extranjero. En el radar albo aparece el paraguayo Luis Amarilla y Jordy Caicedo, quien actualmente milita en el Vitoria de Brasil.

'Totín', como conocen al exjugador de la Católica, reveló que le gustaría vestir la casaca blanca y que además, cuando enfrentó a Liga de Quito, Antonio Valencia le dijo que fuera a jugar al equipo.



"Me encantaría jugar en Liga de Quito, es más cuando lo enfrenté, Toño me dijo 'vení a jugar con nosotros (...) Me gusta Quito, tengo muchos amigos y siempre me sentí cómodo", dijo el guaraní.



Amarilla jugó en el 2020 en la MLS de Estados Unidos y su pase le pertenece a Vélez Sarsfield de Argentina.



Sin embargo, desde el club no se ha confirmado el interés por el atacante paraguayo. Toda negociación está siendo manejada por la Comisión de Fútbol. Pero por ahora no se ha revelado la lista de jugadores que pudieran llegar al equipo.



La otra opción es la del ecuatoriano Jordy Caicedo. El tricolor estuvo en Católica y su último equipo en el país fue El Nacional, antes de irse a Brasil.



Rodrigo Aguirre aún tiene contrato con Liga de Quito, pero ya no se siente cómodo en el club. El uruguayo ha recibido ofertas del extranjero.