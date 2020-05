Jonatan Álvez aseguró que compró boletos para ver a Ronaldinho en la 'Noche Amarilla' del 2016

LEA TAMBIÉN

El delantero Jonatan Álvez reveló que quiso asistir a la Noche Amarilla 2016, en donde fue presentado el brasileño Ronaldinho como invitado sorpresa. En aquel entonces el atacante uruguayo jugaba para Liga de Quito.

Álvez contó que reservó un hotel, compró un boleto aéreo a Guayaquil y reservó con anticipación su entrada. Él consideraba al Ronaldinho como uno de sus 'ídolos' cuando jugaba en el FC Barcelona.



Sin embargo, el charrúa no pudo hacerlo. Aseguró que tuvo miedo de una reacción desfavorable e insultos de parte de la hinchada amarilla.



"Cuando estuve a punto de viajar no lo hice porque me dio miedo. Ese estadio iba a estar lleno y como yo jugaba en la Liga tenía miedo de que la gente de Barcelona me empezara a 'putear', pero en realidad yo compré el tiquete para ver a Ronaldinho", dijo Álvez, en un video de Instagram Live.

Poco después de la presentación de Ronaldinho, el DT Claudio Borghi descartó a Álvez de Liga de Quito y el futbolista fichó por Barcelona SC. Ese año fue campeón y goleador con los amarillos.



En el 2019, el uruguayo retornó a Barcelona SC, tras un paso sin éxito por Junior de Barranquilla e Internacional de Brasil.