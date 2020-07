Aquiles Álvarez asegura que Jefferson Orejuela llegó gratis al Barcelona

LEA TAMBIÉN

Aquiles Álvarez, vicepresidente del Barcelona SC, respondió a las declaraciones de Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito. El directivo albo aseguró que “eran inalcanzables las cifras que solicitaron” en el Querétaro por su préstamo. Esto incomodó a la gente del cuadro torero.

En una entrevista en radio Huancavilca, Álvarez fue claro. Aseguró que el club hizo gestión y consiguió una mejor negociación con el cuadro mexicano.



"Siento esas declaraciones con doble sentido. Da por sentado que hemos contratado a un jugador por cifras estratosféricas y que no es coherente contratarlo con tales cifras por el tema de la pandemia. Esa declaración es dedicada a nosotros", aseguró el dirigente porteño.



También aseguro que Paz no debía asumir que lo que le pidió Querétaro a Liga de Quito iba a ser igual que Barcelona. Incluso asegura que en negociaciones así, cuando las cifras son muy altas, es una forma diplomática de decir que no les interesa prestar al futbolista a esa institución.



"Él no puede asumir que lo que le pidieron por firmar al jugador es lo mismo que nos pidieron a nosotros. Esto también es de gestión, no todas las negociaciones son iguales y no todas las cotizaciones son iguales. Si le pidieron cifras altas, puede ser también un ‘no’ (como respuesta), de forma diplomática, precisamente sabiendo que la respuesta del club iba a ser un no. Eso no significa que Barcelona haya hecho una gran inversión (económica). Lo que sí, es una gran gestión", aclaró.



Álvarez explicó cómo se dieron los acuerdos con Querétaro. Afirmó que Orejuela llega gratis al equipo por seis meses y que existen clausulas que pudieran cambiar los términos de su estadía en Barcelona.

"El jugador viene solo por un sueldo coherente por estos seis meses, préstamo gratis. Si el club mexicano requiere sus servicios el 1 de enero de 2021, podrá regresar sin objeción por las condiciones con las que vino. Si el club dueño de sus derechos no quiere contar con él, el próximo año Barcelona tiene prioridad para extender el préstamo seis meses más; ahí sí, con un valor acordado en una cláusula para esa temporada. Solo si se queda, hay que pagar préstamo...", dijo Álvarez.