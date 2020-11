Alexander Alvarado: 'Al principio tuve un poquito de nervios por jugar en un equipo fuera del país'

Alexander Alvarado reveló, desde Estados Unidos, cómo han sido sus primeros partidos con el Orlando City y cómo es la adaptación al fútbol de ese país y a la ciudad.

El exjugador del Aucas fue fichado por el Orlando City, donde también juega el ecuatoriano Sebastián Méndez y el portugués Nani, este último es la máxima figura del club.



Sobre el estilo de juego, el tricolor afirmó que el fútbol de la MLS es competitivo y complejo. Está disfrutando sus primeros minutos con el cuadro violeta. Incluso afirma que no hay mucha diferencia con el estilo de Darío Tempesta, actual estratega del equipo orienta.



"No cambia mucho la idea de mi nuevo entrenador con el profe Tempesta, tengo que seguir al marcador cuando suba. Se me ha hecho un poco más cómodo porque he trabajado con ese sistema", dijo el mediocampista.



Los primeros días no fueron sencillos. Hubo nervios por salir del país y experimentar nuevas cosas.



"Al principio tuve un poquito de nervios por jugar en un equipo fuera del país. Me han recibido muy bien, desde el primer día el trato ha sido excelente. Por suerte tengo a Sebas Méndez que me ayudó para sumarme al grupo", dijo el ecuatoriano.



Por ahora e idioma es uno de los punto que más se le dificulta. Esperará hasta el 2021 para iniciar un curso de inglés y tener más soltura en ese aspecto.



"Todavía no inicio ningún curso de inglés, estoy esperando al próximo año para empezar. Ahora queda un mes de competencia si llegamos a la final y después las vacaciones, si inicio el curso me olvido todo cuando vuelva", dijo.