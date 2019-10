Allyson Felix, un icono contra la discriminación salarial, estableció un récord de medallas en el mundial 

LEA TAMBIÉN

Allyson Felix está acostumbrada a viajar por todo el mundo para participar en competiciones, pero el Mundial de Catar ha sido especial: no solo ha establecido un nuevo récord de medallas en ese evento (dieciocho, trece de ellas de oro) sino que es la primera gran competición en la que le acompaña la pequeña Camryn.

Con ella ha posado en brazos en el estadio, con el bebé luciendo un jersey en el que se podía leer “Futura Olímpica”, todo un presagio si decide seguir los pasos de su madre, una leyenda viva del atletismo, que se coronó este domingo en el relevo 4x400 metros sin correr la final. Había estado en la serie del sábado y el triunfo de sus compañeras en la final le hace igualmente destinataria del oro.



Pero ni la impresionante cosecha de medallas de su larga trayectoria impidió a Felix (33 años) tener que hacer una denuncia pública por lo que consideró una discriminación intolerable.



Sus seis oros olímpicos en atletismo parecían haber pasado a un segundo plano cuando comunicó su embarazo a la marca deportiva Nike, que le ofreció un contrato a la baja en ese 2018, algo que ella denunció en mayo en un artículo en The New York Times.

“Han contado historias que las atletas sabemos que son verdad pero tenemos demasiado miedo de decir públicamente: si tenemos hijos, tenemos el riesgo de que nos recorten (dinero) de nuestros patrocinadores durante nuestro embarazo y después”, escribió Felix en el NYT.



“Es un ejemplo de una industria deportiva donde las reglas están hechas mayoritariamente por hombres”, agregó.



Allyson Felix se unía así a otras voces como las de las atletas Alysia Montano y Kara Goucher, que también habían denunciado algo similar.

'El beso de la muerte'

Felix se refirió en su artículo a la percepción que se tiene en el atletismo de que un embarazo es “ el beso de la muerte ” para una carrera exitosa en el caso de las mujeres atletas.



Ante el revuelo generado, Nike tuvo que comprometerse públicamente a no hacer discriminaciones contra las atletas que decidan ser madres.



La propia Felix había tenido miedo en un primer momento al quedar embarazada, al saber que iba a tener un bebé. Su carrera sufriría un parón y quizás no podría reengancharse al tren olímpico hacia Tokio.



Mantuvo inicialmente su embarazo en secreto, hasta el punto de que por sus ausencias se llegó a pensar que estaba lesionada o muy baja de forma.



El nacimiento de Camryn demostró al mundo que no era así.

Unos meses después, tras la polémica con Nike, Allyson Felix era la imagen del triunfo en Doha 2019 con sus dos títulos mundiales, el logrado el pasado domingo en el relevo 4x400 metros mixto y el conseguido este domingo, en el último día del evento, por el relevo 4x400 metros femenino, donde ella estaba en la final como suplente tras haber corrido la serie.



“ Felicidades a Allyson Felix por su impresionante logro. Las mujeres son increíbles ” , le escribió tras su primer oro en Doha, en un mensaje en Twitter, la actriz oscarizada Reese Witherspoon, a la que la atleta le respondió diciéndole que ella también era “ una increíble mamá ” .



El triunfo de las atletas que decidieron ser madres en mitad de su carrera se simbolizó también en la figura de una buena amiga de Felix, la jamaicana Shelly Ann Fraser-Pryce, que en Doha 2019 logró también un doblete de oros (100 metros y relevo 4x100 metros) .

“Estoy encantada por su regreso al mejor nivel. Espero que sirva de inspiración. Para mí, ella es una inspiración”, afirmó Felix sobre Fraser-Pryce.



Allyson Felix tiene ahora la misión de seguir agrandando su leyenda en los Juegos de Tokio 2020. Pero por encima de todo quiere seguir disfrutando de la pequeña Cammy.



“Es increíble cómo te cambian las prioridades cuando eres madre. Cammy es realmente lo más importante ahora”, insiste.