Alfonso Chango: 'No nos ha gustado que teniendo casa propia nos hayan mandado a jugar al Bellavista'

Luis Alfonso Chango, presidente del Mushuc Runa, aseguró estr molesto por la decisión de la LigaPro de que su club juegue en Ambato y no en Echaleche ante Barcelona.

“No nos ha gustado que teniendo casa propia nos hayan mandado a jugar al Bellavista, a pesar de que no habrá público. Tenemos que aceptar, pero claro que hemos hecho nuestro reclamo a la LigaPro, al Director de Competiciones. Haremos valer nuestros derechos, puede ser discriminatorio y atentatorio”, dijo Chango en radio Área Deportiva.



Chango aseguró que como profesionales, jugarán donde se les indique, pero quiere sentar precedentes ante la LigaPro. El juego está pactado para este viernes 4 de septiembre, en el estadio de Bellavista, a las 19:00.



“Tenemos casa propia, el estadio Mushuc Runa en Echaleche a 3250 msnm. Se construyó a base de esfuerzo y perseverancia, está calificado por la LigaPro y cumple con todos los requisitos de la LigaPro. Si está calificado, no me pueden obligar a jugar en otro estadio”, complementó el presidente del 'Ponchito'.



Eso sí, aseguró que espera que esto no sea solo porque Barcelona es el rival. Entiende que deban moverse a Ambato por temas de luminaria, algo que el estadio de Echaleche no tiene, pero también le molesta que no hayan programado al medio día.



“Lo que estoy diciendo es que si Echaleche no tiene luminarias y me ponen a las 19:00, espero que no haya dedicatoria porque se trata de un equipo grande. No me pueden poner a horas de la noche si no tengo luminarias. Es fácil hablar, pero para hacer las cosas , es poco a poco”, sentenció Chango.