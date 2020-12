Alfonso Chango está disconforme con los horarios de la fecha 15 del torneo 

Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa, cambió de discurso sobre los premios económicos para sus jugadores y se mostró inconforme de que el juego de su club no esté en horario unificado.

El 'Ponchito' también pelea por permanecer en la Serie A, pero no fue considerado por la LigaPro en la programación de la fecha 15. "El señor Loor debe ser imparcial y hacer cumplir el reglamento. Esperemos que revean la situación y cambien los horarios, estamos esperando", dijo.



Mushuc Runa enfrentará al Delfín, en el estadio de Echaleche, este sábado 19 de diciembre del 2020 a las 15:30. No se disputará este duelo a la misma hora que los de Orense vs. El Nacional y Liga de Portoviejo vs. Aucas. Ambos cotejos pactados para el domingo, a las 15:00.



Chango también aseguró que dialogó con su plantilla y les aseguró que no habrá incentivo económico por salvar la categoría. Esto se contrasta con el ofrecimiento que hizo a mediados de la semana para el juego ante Barcelona, cuando ofreció USD 9 000 como premio para repartirlo entre los futbolistas y cuerpo técnico.



"Esta mañana hablamos con los jugadores y ellos saben que no hay incentivos por salvar la categoría", dijo. Sobre la goleada 3-0 ante los toreros, aseguró que no vio nada raro. "Barcelona estuvo para ganar el partido, que yo conozca no hubo nada raro, es un equipo superior a Mushuc Runa, no hay nada que discutir", dijo el dirigente.