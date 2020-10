Gustavo Alfaro recibió 'asesoría' de Jorge Célico antes de la convocatoria

LEA TAMBIÉN

Jorge Célico, director de formativas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y entrenador de la Selección Sub 20, confesó cómo fueron las largas charlas que mantuvo con el DT de la Tri absoluta, Gustavo Alfaro. Los dos argentinos dialogaron sobre el proyecto de la FEF.

“Hay un gran mérito de él al abrirse completamente a preguntarme y haberme dicho desde el primer día, recuerdo claramente que me dijo: ‘Jorge, háblame la plena’, como decimos acá. ‘No me escondas nada, si tenés que hablarme del tema disciplinario o cualquier situación, yo la tomo de la mejor manera y evalúo’. Y luego tomó la decisión él”, dijo Célico.



El entrenador campeón del Sudamericano Sub 20 del 2019 también fue claro en destacar la sencillez de Alfaro y la confianza que su colega depositó en los trabajadores de la FEF para empaparse de la situación actual de la Tri absoluta.

Jorge, háblame la plena y no te guardes nada. Así empezó la charla de Gustavo Alfaro con Jorge Célico. Entrevista completa esta noche 22 horas por TaQuito en ECDF. Imperdible. Una nota que nos cuenta la manera como empezó a trabajar Alfaro con “La Tri” pic.twitter.com/E9dHgYSi6i — Oscar Portilla (@portillaoscar) October 15, 2020



“El mérito de él ha sido ser un hombre que confía tanto en él mismo, es un gran profesional y lo repito hasta el cansancio, independientemente de los resultados. Es un gran profesional y tuvo el mérito de haberse abierto y confiar en una persona que estaba en la FEF, y que andábamos por caminos similares, porque estábamos en la terna para dirigir a la Selección Mayor”, dijo el estratega.



“Yo me había hecho cargo de la Selección Mayor después de la salida del 'Bolillo' Gómez y todo eso a veces genera recelo. En cambio, en él no lo generó y bueno, hoy están los resultados de haber sido un hombre que se abrió plenamente a las opiniones mías”, finalizó.