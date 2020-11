Alfaro Moreno respondió a Cevallos sobre la deuda de Ariel Nahuelpán

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC, reveló este viernes 13 de noviembre del 2020, a través de una rueda de prensa, la actualidad sobre las deudas del club. Puntualizó el monto real que se debe al argentino Ariel Nahuelpán.

“Para ser concretos, la deuda supera el USD 1,5 millones. Por ahí alguien escribió un tuit cuando se empezó a filtrar que era USD 1,3 millones. Es casi USD 1 millón 550 mil. Por ahí escuché a alguien de la directiva pasada que salió a declarar como si fueran estrategias de campaña”, aseguró Alfaro sobre la deuda por la que Nahuelpán demandó a Barcelona y que el TAS ordenó que se cancele en 30 días.



Alfaro Moreno también aseguró que está cansado de las acusaciones de exdirigentes, especialmente de José Francisco Cevallos, quien aseguró la actual dirigencia desconocía sobre la deuda.



“No les ha ido tan bien con ese discurso pero sí molesta, molesta a los barcelonistas esas acusaciones y peleas que tienen a la gente cansada de eso. Somos de hacer lo correcto y cuando corresponda, mostrar. Ya vamos a ver si le quedan ganas de seguir hablando. El punto fundamental es que cuando Nahuelpán se fue de Barcelona, había un convenio de pago firmado con fecha del 16 de enero de 2019, que se incumplió de manera completa. Incluso había una cláusula de incumplimiento por la cual la cifra se eleva mucho más”, enfatizó el máximo dirigente torero.

Xavier Salem, vicepresidente financiero del Barcelona, también aseguró que se está trabajando para cancelar las deudas, aunque aseguró que son montos muy altos con relación a la de Nahuelpán.



“Las deudas que tiene el club ascienden a mucho más del monto que estamos obligados a pagar en el corto plazo. Estamos haciendo un trabajo silencioso y con mucho esfuerzo, gestionando recursos para afrontar estas deudas, por eso no nos quejamos ni buscamos culpables, sino soluciones”.¿, dijo Salem



“Estamos trabajando día a día y en silencio para resolver los problemas, deudas a corto plazo hay algunas. Así como hemos resuelto muchos problemas de manera silenciosa, el problema de Barcelona no se soluciona solamente pagando deudas, sino no generando más deudas para la próxima directiva. Esta pandemia ha afectado a todas las empresas, entonces es un problema adicional”, complementó Salem.