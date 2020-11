Alfaro Moreno criticó la actitud de los hinchas y respaldó a Fabián Bustos

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, criticó la actitud de los hinchas que reclamaron al equipo tras el empate 0-0 con Orense, por la LigaPro, y confirmó su respaldo al DT argentino Fabián Bustos, durante una entrevista, este 24 de noviembre de 2020.

En una entrevista concedida a la radio Caravana, de Guayaquil, el presidente de los toreros se mostró molesto porque los jugadores aparecieron en la puerta del bus sin mascarillas ante la multitud, en pleno momento de crisis sanitaria por el coronavirus.



"Yo hago un llamamiento a que las medidas de seguridad se cumplan en todos los estadios. Rechazamos personal e institucionalmente lo ocurrido ayer", expresó el directivo canario.



"Creo que ningún jugador debió bajarse del bus y menos sin mascarilla. Ese es un tema que lo hablaremos a la interna", agregó, sobre el momento en que los futbolistas procuraron bajar la tensión del momento.



Sin embargo, Alfaro, quien fue figura y es considerado uno de los ídolos del club por la afición, aseguró que entiende la postura del seguidor amarillo. "Al hincha hay que entenderlo siempre, no hay que responderle cuando no está de acuerdo y agradarle. Y hablo de los buenos hinchas, no a quienes fueron anoche a complicar a nuestra situación".



El titular de Barcelona destacó que "todos o somos barcelonistas o no lo somos. Lo de ayer fue inaudito y peor en pandemia. Eso no es amor al club".



Ante las críticas y pedidos de los hinchas que piden la salida del técnico gaucho, Alfaro fue claro: "Bustos tiene contrato con la institución. Creemos en el trabajo de nuestro cuerpo técnico. Creemos en un proyecto. Conozco el paladar del hincha, creo que podemos jugar mejor... con trabajo y tiempo lo podemos lograr".