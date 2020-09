Alfaro Moreno reconoce el fracaso de Barcelona en la fase de grupos y ya alista refuerzos para el equipo del 2021

LEA TAMBIÉN

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, fue sincero al asegurar que fallaron en el primer objetivo que se habían marcado para este 202, al quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El dirigente reconoció que lo sucedido en le Grupo A es un fracaso rotundo. Se esperaba más del equipo y hasta la fecha, no dio la talla. Perdieron los cuatro juegos que disputaron hasta el momento.



“Por supuesto reconozco que la fase de grupos ha sido un fracaso. No vamos a mostrar un diente de sonrisa por esta actuación. Tenemos que levantarnos", dijo Alfaro Moreno en una entrevista para Radio Caravana de Guayaquil.



El dirigente torero también aclaró que siente dificultades de adaptación de algunos jugadores que se incorporaron en esta temporada. Ese es el caso puntual de Jefferson Orejuela, uno de los últimos fichajes del equipo.



"Al 'Tin' (José Angulo) probablemente le ha ido mejor y se ha adaptado más rápido, pero a Jefferson (Orejuela) le ha costado un poco más pero se entiende, confiamos en su calidad", afirmó.



Sobre la convocatoria del próximo 30 de septiembre, el presidente reconoció que no ha sido contactado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni por el DT Gustavo Alfaro. Es decir, Barcelona pudiera no tener convocados para enfrentar a Argentina y Uruguay.



"Sinceramente no hemos recibido notificación de la FEF sobre alguna convocatoria. Si he hablado con Gustavo cuando nos visitó, pero no he sugerido ni me ha confirmado nombres", aclaró.



La dirigencia ya está trabajando en el proyecto 2021. Sin dar nombres, Alfaro Moreno confesó que ya tiene casi cerrado el fichaje de dos jugadores para la plantilla.



“Estamos trabajando en silencio. Tenemos dos jugadores prácticamente cerrados para el próximo año, no voy a dar nombres porque se está jugando el torneo”, dijo.