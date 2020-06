Alfaro Moreno: 'Barcelona se ha transformado en un equipo de bajo prestigio'

LEA TAMBIÉN

Carlos Alfaro Moreno tiene claro el objetivo de su administración en Barcelona SC hasta el 2023. Más allá de los títulos que puedan conseguirse la misión será equilibrar las finanzas del club y lavar su imagen institucional manchada por las deudas y las demandas de antiguos colaboradores en la FIFA.

Después de los primeros resultados de la auditoría, que arrojó un pasivo de UD 51,6 millones en el club a septiembre de 2019, la meta de la nueva directiva del club canario es recuperar el prestigio.



Alfaro Moreno aseguró que el siguiente paso del plantel será la realización de una auditoría forense en la que se determine si hubo fraude o se perjudicó al plantel económicamente en las anteriores directivas. No descarta que se inicien acciones legales en la justicia ecuatoriana con los resultados de la auditoría.



El club amarillo no solo debe afrontar salarios atrasados de años anteriores y demandas de otros clubes en la FIFA por falta de pagos. También debe USD 3 millones por facturas impagas de servicios básicos, como agua y luz.



​"Esto no es una cacería de brujas. Lo hacemos para que nadie se victimice ni sienta persecución. Nosotros tenemos que hacer todo lo legal e institucional para demostrar absolutamente todo. Si se hizo lo correcto no va a haber ningún inconveniente", mencionó el directivo, en una entrevista exclusiva con BENDITO FÚTBOL.



​El exjugador profesional aseguró que la transparencia institucional hacia la hinchada y los socios será uno de los fundamentos de su presidencia.



"Nosotros necesitamos que Barcelona SC recupere su nombre y su prestigio internacional. El deseo de que todo el mundo se sienta orgulloso de ponerse la camiseta de Barcelona. Como me dijeron a mí en los años 90: 'Barcelona es un modelo de equipo para el Ecuador. Tiene una organización al estilo europeo. Un equipo que todos los años pelea por ser campeón de la Copa Libertadores"', recordó.



La imagen internacional es la primera misión de Alfaro Moreno. Reveló que varios futbolistas profesionales se han negado a firmar un contrato con el plantel por los constantes atrasos con los pagos y las deudas.



"En los últimos años, en poco tiempo, nos hemos transformado en un equipo de bajo prestigio donde la gente duda en venir a jugar, donde somos uno de los equipos más morosos del mundo, después de los equipos árabes y esa es la imagen que tenemos que cambiar", señaló.