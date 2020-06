Alfaro Moreno descarta propuesta por Carlos Garcés y afirma que no van a insistir por José 'Tin' Angulo

LEA TAMBIÉN

La crisis económica que atraviesa Barcelona impide que la directiva analice contratar jugadores que estén fuera del presupuesto del club. Así lo señaló Carlos Alfaro Moreno, presidente de los amarillos, que aclaró los supuestos rumores que vinculan a Carlos Garcés y José Angulo con la institución.

El principal directivo de los toreros concedió una entrevista a Radio Sucre (700 AM) de Guayaquil, donde abordó algunos temas sobre la actualidad de la plantilla, la deuda del club y la posibilidad de sumar refuerzos para el segundo semestre del 2020.



Sobre el tema Carlos Garcés, Alfaro dijo desconocer el origen de una supuesta propuesta del ‘Ídolo’ al Delfín por la transferencia del delantero ecuatoriano.



Edinson Baldeón, gerente Deportivo de los cetáceos, manifestó el viernes 5 de junio en Radio Sonorama que los manabitas tenían una propuesta por Garcés “ahí en la mesa”, y que en los próximos días esperaban “tener una noticia sobre el tema”, según amplió el dirigente.



“No sé de dónde salió que Barcelona había hecho una propuesta por Carlos Garcés. Nosotros hicimos el intento de traerlo (inicio del torneo) pero solamente por tener la posibilidad de venta definitiva, ya no pudimos seguir”, sostuvo Alfaro.



El principal problema de los amarillos es la parte económica. De acuerdo con la auditoría realizada por la firma internacional PKF, con corte al 30 de septiembre del 2019, la deuda del club es de USD 51 624 789.

El caso de José Angulo es similar. El esmeraldeño de 24 años está próximo a cumplir una suspensión de cuatro años impuesta por dar positivo por cocaína en un control antidoping, durante la Copa Libertadores 2016.



José Chamorro, representante del jugador, reveló que sostuvo un diálogo con Aquiles Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de los amarillos, para tratar un posible vínculo de Angulo con Barcelona.



La posibilidad, sin embargo, tampoco es clara. De acuerdo con Alfaro, hubo un primer acercamiento, aunque descartó que la directiva pugne con otros clubes por contar con el ariete. El Xolos de Tijuana que dirige Gustavo Quinteros también lo tendría entre sus planes.



“Aquiles Álvarez tuvo una conversación con el representante del jugador, no sé avanzó demasiado, fue una posibilidad, aún no sabemos si lo sigue siendo. No vamos a insistir mucho”, añadió. Alfaro insiste en que el club “no está en condiciones de traer jugadores por traer”.



El directivo confía en la actual plantilla para pelear el Campeonato. Los amarillos volvieron a los entrenamientos el miércoles 10 de junio del 2020, luego de casi tres meses de paralización por la pandemia del covid-19.



El equipo se dividió en dos grupos de 12 jugadores cada uno, y en un tercer grupo exclusivo para los goleros. Las prácticas fueron a puertas cerradas.