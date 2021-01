Carlos Alfaro Moreno admitió que no puede adquirir a Gaibor y Aguirre para BSC por sus costos

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona Sporting Club, confesó que son de su agrado el mediocampista Fernando Gaibor y el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. Sin embargo, descartó sus fichajes por sus costos.

"Me gusta Rodrigo Aguirre, me gusta Fernando Gaibor. Conversamos con Gaibor, pero también me gustaría tener una Ferrari pero no la puedo comprar", expresó Alfaro Moreno en el programa Los Comentaristas en Radio Caravana.



Aguirre es el jugador más costoso que tuvo Liga de Quito y viajó a México para unirse al Necaxa. Gaibor estuvo en el Guayaquil City, pero es un mediocampista cotizado en Ecuador.



Con sus declaraciones, quedaron descartados para el cuadro canario. El equipo se reforzó con ocho futbolistas. Llegaron Leonel Quiñónez, Brayan Caicedo, Michael Carcelén, Gabriel Cortez, Sergio López, Joao Paredes, Michael Hoyos y Carlos Garcés.



Garcés llegó para reemplazar a Jonatan Álvez, quien se marchó al fútbol colombiano.