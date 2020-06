Carlos Alfaro Moreno anticipa juicios en la FIFA por nuevas deudas

LEA TAMBIÉN

Barcelona tendrá que cumplir nuevamente pagos urgentes con acreedores que pusieron juicios en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para evitar nuevas sanciones. Carlos Alfaro Moreno, presidente del club canario, confirmó esta información.

A través de una entrevista concedida a la estación Área 88, de Cuenca, el titular torero sostuvo: "Los temas FIFA que se vienen son difíciles. Se viene lo de (Ariel) Nahuelpán, River de Uruguay por (Gabriel) Marques y Torque de Uruguay por Jonatan Álvez".



Alfaro Moreno también habló de las reestructuraciones de deudas que tiene con otros acreedores, como el volante Michael Arroyo, quien exigió al club a finales del 2019 más de un millón de dólares.



"Con Michael restructuramos la deuda. Él entendió que no podía cobrar el año que estuvo suspendido. Además, se definió un sueldo acorde a la realidad hasta diciembre (2020)", reiteró el titular amarillo.



"La verdad es que somos un club endeudado. Barcelona ha sobrevivido porque genera mucho, pero ha tenido administraciones irresponsables que la han sobreendeudado", cuestionó.



El club cuenta con otras deudas con integrantes del plantel actual como Damián Díaz. "Cuando 'Kitu' volvió de medio oriente, se configuró una compra, y entiendo que la deuda acumulada responde a ese tema. La culpa no es de él, sino de quienes no le cumplieron lo que le ofrecieron", explicó Alfaro. El volante argentino-ecuatoriano volvió en la administración de José Francisco Cevallos, pero, el actual presidente del club fue vicepresidente en aquel 2016.



Mientas que para pagar ese pasivo de USD 51,6 millones que, según la última auditoría presentada por la empresa PKF, el 'Beto' detalló su plan: "Barcelona es un club sobreendeudado pero que genera muchísimos recursos. La estrategia es extender la deuda a largo plazo, quizá ocho años, con auspicio que debe ser aprobado en Asamblea de Socios".



Y adición: "Estamos enfocados en la negociación a largo plazo del nombre del estadio, que viene de la mano con auspicios en camiseta y otros espacios. Con esos rubros esperamos poder solucionar buena parte de nuestros pasivos".